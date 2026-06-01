Egipto anunció el hallazgo de un pozo de gas en Egipto que podría convertirse en uno de los descubrimientos energéticos más importantes de los últimos años en su desierto occidental. Según las estimaciones iniciales, el yacimiento contiene alrededor de 330.000 millones de pies cúbicos de gas natural, además de 10 millones de barriles de condensados y crudo.

El descubrimiento fue realizado por Agiba Petroleum Company, una empresa conjunta vinculada a la petrolera italiana Eni y al sector energético egipcio. Las autoridades lo describieron como el hallazgo más importante de la compañía en el desierto occidental en los últimos 15 años. En total, el volumen estimado equivale a unos 70 millones de barriles de petróleo.

Uno de los puntos más relevantes del pozo de gas en Egipto es su ubicación. El nuevo hallazgo se encuentra a poca distancia de instalaciones e infraestructura ya existentes. Eso podría acelerar su desarrollo y reducir los costos de producción, un factor clave en un momento de presión energética internacional.

Egipto ha intensificado sus actividades de exploración desde mediados de 2025, especialmente en zonas cercanas a yacimientos activos. La estrategia busca aprovechar instalaciones ya construidas y sumar nuevos descubrimientos al mapa productivo sin grandes obras adicionales. Menos construcción, menos gasto, más velocidad. La fórmula no es romántica, pero a los gobiernos les encanta cuando los números obedecen.

El hallazgo llega en un contexto sensible para El Cairo. El país intenta reducir su factura de importación energética mientras los precios globales siguen marcados por tensiones geopolíticas. En ese escenario, un nuevo pozo de gas en Egipto no solo representa una buena noticia industrial, sino también una herramienta para fortalecer su seguridad energética.

Las autoridades todavía no han ofrecido detalles técnicos completos sobre el desarrollo del pozo ni una fecha exacta para el inicio de producción. Aun así, el anuncio confirma el creciente peso del desierto occidental dentro de la estrategia energética egipcia.

El descubrimiento no cambia por sí solo el mapa mundial del gas, pero sí refuerza una tendencia clara: Egipto quiere exprimir al máximo sus recursos cercanos a infraestructura existente. En energía, como en casi todo, encontrar algo valioso está bien. Encontrarlo cerca de una tubería ya construida es casi poesía administrativa.