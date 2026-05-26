El guineo para cólicos menstruales puede ser un pequeño apoyo nutricional durante esos días del mes en los que el dolor, la hinchazón y el cansancio afectan la rutina. No se trata de un analgésico natural ni de una solución para dolores intensos, pero sí de una fruta práctica que aporta nutrientes útiles dentro de una alimentación equilibrada.

Los cólicos menstruales ocurren porque el útero se contrae para expulsar el revestimiento que se forma durante el ciclo. En algunas personas, esas contracciones son leves. En otras, pueden causar dolor fuerte en la parte baja del abdomen, la espalda o las piernas. La intensidad varía según cada cuerpo, el estado hormonal, los hábitos de descanso, el estrés y ciertas condiciones de salud.

El guineo contiene magnesio, un mineral relacionado con la función muscular. Aunque no elimina los cólicos por sí solo, puede contribuir al buen funcionamiento de los músculos, incluido el músculo uterino. También aporta potasio, que ayuda al equilibrio de líquidos y puede ser útil cuando hay sensación de fatiga o calambres.

Otro nutriente presente en esta fruta es la vitamina B6, asociada con el metabolismo energético y la regulación de algunas funciones del sistema nervioso. En el contexto del periodo, puede formar parte de una dieta que ayude a manejar mejor la hinchazón, los cambios de ánimo y la sensación de debilidad que algunas mujeres experimentan.

El guineo para cólicos menstruales también tiene una ventaja simple: es fácil de comer cuando no hay mucho apetito. Sus azúcares naturales ofrecen energía rápida, y puede combinarse con yogur, avena, nueces, mantequilla de maní o semillas para lograr una merienda más completa.

Para aliviar molestias menstruales, la alimentación puede ayudar, pero no actúa sola. Beber suficiente agua, descansar, caminar suavemente, hacer estiramientos leves y usar compresas tibias en el abdomen puede aportar alivio. Algunas personas también mejoran al reducir el exceso de cafeína, alcohol, comidas muy saladas o ultraprocesadas durante esos días.

El guineo para cólicos menstruales puede sumar, pero hay señales que no deben ignorarse. Si el dolor es incapacitante, aparece de forma repentina, empeora con los años, viene acompañado de sangrado muy abundante, fiebre, mareos o dolor fuera del periodo, lo recomendable es consultar con un ginecólogo.

Comer un guineo no cambia todo el ciclo menstrual, pero puede ser una herramienta sencilla dentro de una rutina de autocuidado. En salud femenina, los pequeños hábitos también cuentan, siempre que se acompañen de atención médica cuando el cuerpo avisa que algo no va bien.