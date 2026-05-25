La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete ser el torneo más grande en la historia del fútbol. También apunta a convertirse en uno de los espectáculos musicales más ambiciosos organizados alrededor de una Copa del Mundo.

Por primera vez, el Mundial tendrá tres ceremonias de apertura repartidas entre los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Cada celebración estará conectada al primer partido que se jugará en cada país y contará con artistas internacionales de alto perfil.

El primer gran evento será el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Para esa ceremonia, FIFA confirmó un cartel con fuerte presencia latina y mexicana: Tyla, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin y Lila Downs.

La selección busca reflejar la diversidad cultural de México, combinando pop, regional mexicano, cumbia, rock, música urbana y sonidos globales. La presencia de J Balvin, Danny Ocean y Tyla también refuerza el alcance internacional de una ceremonia que será vista en todo el mundo.

El 12 de junio, Estados Unidos tendrá su propia apertura en el SoFi Stadium, donde la selección estadounidense debutará ante Paraguay. El show estará encabezado por Katy Perry, Future, LISA, Rema, Tyla y Anitta, una combinación que une pop, hip hop, K-pop, afrobeats y música urbana latina.

Ese mismo día, Canadá celebrará su ceremonia antes del partido contra Bosnia y Herzegovina en Toronto. Entre los nombres confirmados figuran Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, artistas con fuerte conexión canadiense. Reportes también han incluido a otros talentos como Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream y DJ Sanjoy.

Más allá de los partidos, estas ceremonias muestran la intención de FIFA de presentar el Mundial 2026 como una celebración continental. El torneo reunirá a 48 selecciones y se disputará en tres países, por lo que la música será parte clave de su identidad global.

Para los fanáticos hispanos, la apertura en México será especialmente significativa. No solo marcará el inicio oficial del torneo, también pondrá a varios artistas latinos frente a una de las audiencias más grandes del planeta.

El balón comenzará a rodar en junio, pero antes de eso, el Mundial 2026 ya está preparando su primer gran espectáculo.