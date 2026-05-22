Britney Spears vuelve a estar bajo el foco público tras la divulgación de documentos policiales e imágenes relacionados con su detención en California por conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas.

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, después de que varios conductores alertaran a las autoridades sobre un vehículo que circulaba de forma errática.

Según extractos del informe policial publicados por The New York Times, Spears mostró cambios de ánimo durante la intervención. El documento describe que pasó de estar desafiante y agitada a mostrarse extravagante y dócil.

La versión de los agentes

De acuerdo con el reporte, los agentes señalaron que la artista hablaba de manera errática y, en algunos momentos, con voz infantil o distintos acentos. También indicaron que desviaba la conversación hacia temas que no tenían relación con las pruebas que le estaban realizando.

Videos obtenidos por People muestran que Spears intentó mostrarse amistosa con los policías. Incluso les ofreció comida en su casa.

“Podéis venir a mi casa, os prepararé comida o lasaña o lo que queráis. Tengo piscina”, dijo la cantante, según las imágenes difundidas.

La artista sostuvo que solo había tomado una mimosa varias horas antes. También dijo que su nivel de embriaguez era “cero” en una escala del 1 al 10.

Alcohol, medicamentos y conducción

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica, según los documentos citados por los medios.

Spears explicó que consumía Prozac y Lamictal. También reconoció que tomaba Adderall para mantenerse “animada”.

Las pruebas de alcoholemia registraron 0,05 % y 0,06 %, cifras por debajo del límite legal en California. Sin embargo, las autoridades sostienen que la combinación de alcohol y sustancias afectaba su capacidad para conducir.

Cuando los policías le pidieron acudir a un hospital para realizarse un análisis de sangre, la cantante reaccionó con hostilidad, según el informe.

En una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, Spears protestó por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”, dijo, según The New York Times.

Un caso que reaviva la atención pública

Britney Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

El caso vuelve a generar atención sobre la situación personal de la artista, cuatro años después del fin de su tutela judicial. Aquella medida legal, que durante años controló aspectos de su vida y sus finanzas, terminó tras una intensa campaña de sus seguidores bajo el lema “Free Britney”.

Desde entonces, cada episodio público de Spears suele generar un fuerte debate entre preocupación, juicio mediático y defensa de su derecho a vivir sin vigilancia constante.

La detención en California añade un nuevo capítulo a esa exposición. Pero también exige cautela. Los documentos policiales describen el comportamiento observado por los agentes, no un diagnóstico médico.

Britney Spears vuelve a estar bajo el foco público tras la divulgación de documentos policiales e imágenes relacionados con su detención en California por conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas.

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, después de que varios conductores alertaran a las autoridades sobre un vehículo que circulaba de forma errática.

Según extractos del informe policial publicados por The New York Times, Spears mostró cambios de ánimo durante la intervención. El documento describe que pasó de estar desafiante y agitada a mostrarse extravagante y dócil.

La versión de los agentes

De acuerdo con el reporte, los agentes señalaron que la artista hablaba de manera errática y, en algunos momentos, con voz infantil o distintos acentos. También indicaron que desviaba la conversación hacia temas que no tenían relación con las pruebas que le estaban realizando.

Videos obtenidos por People muestran que Spears intentó mostrarse amistosa con los policías. Incluso les ofreció comida en su casa.

“Podéis venir a mi casa, os prepararé comida o lasaña o lo que queráis. Tengo piscina”, dijo la cantante, según las imágenes difundidas.

La artista sostuvo que solo había tomado una mimosa varias horas antes. También dijo que su nivel de embriaguez era “cero” en una escala del 1 al 10.

Alcohol, medicamentos y conducción

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica, según los documentos citados por los medios.

Spears explicó que consumía Prozac y Lamictal. También reconoció que tomaba Adderall para mantenerse “animada”.

Las pruebas de alcoholemia registraron 0,05 % y 0,06 %, cifras por debajo del límite legal en California. Sin embargo, las autoridades sostienen que la combinación de alcohol y sustancias afectaba su capacidad para conducir.

Cuando los policías le pidieron acudir a un hospital para realizarse un análisis de sangre, la cantante reaccionó con hostilidad, según el informe.

En una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, Spears protestó por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”, dijo, según The New York Times.

Un caso que reaviva la atención pública

Britney Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

El caso vuelve a generar atención sobre la situación personal de la artista, cuatro años después del fin de su tutela judicial. Aquella medida legal, que durante años controló aspectos de su vida y sus finanzas, terminó tras una intensa campaña de sus seguidores bajo el lema “Free Britney”.

Desde entonces, cada episodio público de Spears suele generar un fuerte debate entre preocupación, juicio mediático y defensa de su derecho a vivir sin vigilancia constante.

La detención en California añade un nuevo capítulo a esa exposición. Pero también exige cautela. Los documentos policiales describen el comportamiento observado por los agentes, no un diagnóstico médico.

Por ahora, el caso deja dos elementos claros: Spears aceptó un cargo menor relacionado con conducción temeraria, y la difusión de los videos e informes volvió a poner su vida personal en el centro de la conversación pública.Por ahora, el caso deja dos elementos claros: Spears aceptó un cargo menor relacionado con conducción temeraria, y la difusión de los videos e informes volvió a poner su vida personal en el centro de la conversación pública.