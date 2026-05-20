Billy Joel rechaza película no autorizada sobre sus primeros años

Billy Joel rechazó públicamente la película biográfica “Billy & Me”, un proyecto sobre sus primeros años que se prepara sin su autorización.

El cantante no está vinculado a la producción y, según su representante, los responsables de la cinta no tienen los derechos sobre su vida ni podrán usar su música. El comunicado calificó el proyecto como “legal y profesionalmente equivocado”.

La película será dirigida por John Ottman, editor de “Bohemian Rhapsody” y de la reciente “Michael”. El guion está a cargo de Adam Ripp.

Una historia sin el permiso de Joel

El proyecto se centrará en los inicios de Billy Joel antes de convertirse en una estrella mundial. Según The Hollywood Reporter, la producción obtuvo los derechos biográficos de Irwin Mazur, exmánager del cantante, y de Jon Small, amigo de Joel y baterista original.

Sin embargo, el equipo de Joel sostiene que eso no es suficiente. Su representante dijo que desde 2021 las partes involucradas fueron notificadas de que no poseen los derechos sobre la vida del artista ni los derechos musicales necesarios.

Joel tampoco ha autorizado el uso de su catálogo, un punto clave para cualquier película sobre un músico tan asociado a canciones como “Piano Man”, “Uptown Girl” y “New York State of Mind”.

Los productores defienden la cinta

Adam Ripp defendió el proyecto y dijo que “Billy & Me” no será una biografía tradicional ni dependerá de los grandes éxitos de Joel.

Según el guionista, la película se enfocará en una etapa anterior a la fama. El relato mostrará al joven músico tocando versiones con The Hassles y buscando su identidad artística.

Ripp también afirmó que nunca han dicho controlar las canciones originales de Joel. De acuerdo con su versión, la cinta fue pensada como una historia íntima sobre los orígenes del artista y las relaciones que lo rodearon en ese periodo.

Una disputa delicada

El conflicto plantea una pregunta común en Hollywood: ¿hasta dónde puede llegar una película biográfica sin la aprobación de la persona retratada?

Las películas no autorizadas pueden avanzar si se basan en derechos de terceros, archivos públicos o testimonios de personas cercanas. Pero cuando el protagonista es un músico, la falta de derechos sobre sus canciones puede limitar mucho el proyecto.

Ese es el punto fuerte de la oposición de Joel. Una película sobre sus comienzos puede contar una historia, pero no podrá usar su música si no obtiene permiso.

El rechazo también llega después de que HBO estrenara en 2025 el documental autorizado “Billy Joel: And So It Goes”, una producción centrada en su vida, su carrera y el peso de sus canciones.

Por ahora, “Billy & Me” sigue en desarrollo. Pero el mensaje de Billy Joel fue claro: no apoya la película, no cedió sus derechos y no quiere que el público confunda este proyecto con una historia autorizada sobre su vida.