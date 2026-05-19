Cristopher Sánchez sigue lanzando como uno de los mejores brazos de las Grandes Ligas. El zurdo dominicano de los Filis de Filadelfia atraviesa un gran momento y se afianza entre los candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sánchez, nacido en La Romana, terminó segundo en la votación al mejor lanzador del circuito la temporada pasada. Solo fue superado por Paul Skenes. Ahora, su inicio de campaña confirma que vuelve a estar en la pelea.

El dominicano acumula una racha dominante. En sus últimas aperturas no ha permitido carreras y ha mantenido a los bateadores rivales bajo control. Además, combina poder, comando y resistencia, tres elementos clave para cualquier candidato al Cy Young.

Una joya ante Pittsburgh

Su actuación más reciente llegó ante los Piratas de Pittsburgh. Sánchez lanzó una blanqueada de juego completo, la segunda de su carrera, en una victoria 6-0 de los Filis.

En ese partido permitió seis hits, no otorgó boletos y ponchó a 13 bateadores, la cifra más alta de su carrera. También completó su primer juego completo de la temporada.

Con esa salida, su racha sin permitir carreras llegó a 29.2 entradas. Según MLB.com, era la racha activa más larga de las Grandes Ligas en ese momento.

Números de candidato

Sánchez tiene marca de 5-2, efectividad de 1.82 y 80 ponches en 10 apariciones esta temporada. También suma 64.1 entradas trabajadas, una señal clara de su importancia dentro de la rotación de Filadelfia.

Su capacidad para trabajar profundo en los juegos ha sido clave para los Filis. En una liga donde muchos abridores apenas pasan de la quinta entrada, Sánchez está dando volumen y calidad.

También lidera o está entre los principales nombres de la Liga Nacional en categorías importantes. Su cantidad de ponches, su efectividad y su carga de entradas lo mantienen dentro de la conversación por el Cy Young.

Enfocado en competir

Después de su blanqueada, Sánchez evitó centrarse en los premios individuales. Dijo que su meta es seguir compitiendo, mantenerse adelante y dar lo mejor de sí mismo.

Ese enfoque le queda bien. Su temporada todavía es joven, pero su nivel ya no parece casualidad. Viene de un año fuerte y ahora está sosteniendo esa versión con más autoridad.

Su próxima apertura está prevista para este viernes, cuando los Filis reciban a los Guardianes de Cleveland en el Citizens Bank Park.

Si mantiene este ritmo, Sánchez no solo será una de las grandes figuras dominicanas de la temporada. También puede convertirse en uno de los rivales más serios para cualquier lanzador que aspire al Cy Young de la Liga Nacional.