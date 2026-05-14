Los presidentes Lee Jae-myung y Claudia Sheinbaum hablaron este jueves por teléfono para fortalecer la relación entre Corea del Sur y México, después del fuerte impacto cultural que dejaron los conciertos de BTS en Ciudad de México.

Según la oficina presidencial surcoreana, ambos mandatarios destacaron la respuesta masiva de los fans mexicanos. La semana pasada, miles de seguidores se reunieron frente al Palacio Nacional para saludar al grupo de K-pop junto a Sheinbaum.

BTS también se presentó en la capital mexicana como parte de una serie de conciertos que volvió a mostrar el peso del K-pop en América Latina. La escena dejó una imagen poco común: cultura pop, diplomacia y juventud compartiendo el mismo espacio público.

Cultura y economía en la agenda

Durante la llamada, Lee y Sheinbaum hablaron de ampliar la cooperación bilateral en cultura, economía y energía. El presidente surcoreano destacó el potencial de México como socio estratégico en América Latina.

El tema energético también estuvo sobre la mesa. Lee expresó interés en fortalecer la cooperación en ese sector, en medio de la incertidumbre global causada por el conflicto en Oriente Medio. México se mantiene entre los principales productores petroleros del mundo.

En el frente económico, Corea del Sur busca reactivar las negociaciones para un tratado de libre comercio con México. Ese objetivo ha cobrado más urgencia por los recientes aranceles mexicanos a productos de países sin TLC.

Comercio y aranceles

La llamada coincidió con la visita a México de Yeo Han-koo, jefe negociador comercial de Corea del Sur. Yeo se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para revisar oportunidades de cooperación y comercio bilateral.

Ambos países acordaron establecer un diálogo estratégico de comercio e inversión. La meta es reducir dificultades prácticas para empresas y elevar la cooperación económica.

El tema es sensible para Corea del Sur. México aprobó aranceles de entre 5% y 50% a 1.463 productos de sectores como textil, automotriz, siderúrgico y electrodomésticos, cuando provienen de países sin tratado de libre comercio.

Para las empresas coreanas, esas medidas pueden afectar costos, exportaciones y planes de inversión. Por eso, Seúl quiere reabrir cuanto antes la conversación comercial con México.

BTS como puente cultural

El fenómeno BTS agregó una capa cultural a la relación. Antes de sus conciertos, el grupo fue recibido por Sheinbaum en Palacio Nacional. Luego, los integrantes salieron a un balcón para saludar a miles de fans reunidos en el Zócalo.

Ese momento confirmó algo que ya era evidente: la cultura surcoreana tiene una base enorme entre jóvenes mexicanos. Para ambos gobiernos, ese interés puede convertirse en una vía de acercamiento más amplia.

La relación entre México y Corea del Sur ya no pasa solo por comercio o inversión. También pasa por música, entretenimiento, tecnología y comunidades de fans que conectan a los dos países desde abajo.

La conversación entre Lee y Sheinbaum dejó claro que ambos gobiernos quieren aprovechar ese impulso. El reto será convertir el entusiasmo cultural en acuerdos concretos, especialmente en comercio, energía e inversión.