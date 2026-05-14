La justicia migratoria de Estados Unidos frenó la deportación del exministro ecuatoriano José Serrano a Ecuador bajo la Convención Contra la Tortura, según informó su hija Verónica Serrano a EFE.

El fallo, de acuerdo con la familia, “prohibió expresamente” su deportación al país sudamericano. La información también fue confirmada en el sistema de cortes de inmigración consultado por EFE, donde la repatriación aparece como suspendida bajo la protección de la CAT.

Esa convención impide enviar a una persona a un país donde pueda ser torturada o sufrir abusos graves. Sin embargo, la decisión no aclara si Serrano será liberado del Centro de Detención de Krome, en Miami, donde permanece desde agosto pasado.

Serrano, de 54 años, fue ministro del Interior durante el Gobierno de Rafael Correa. Ingresó a Estados Unidos con visa de turista en mayo de 2021 y pidió asilo político en octubre de ese mismo año.

Medios ecuatorianos reportan que su solicitud de asilo fue negada, pero que recibió protección bajo la Convención Contra la Tortura.

El exfuncionario enfrenta en Ecuador un proceso por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. La Fiscalía ecuatoriana lo considera uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

Su familia rechaza esas acusaciones. Verónica Serrano sostiene que su padre es víctima de un “montaje” y afirma que corre riesgo si regresa a Ecuador.

La hija del exministro dijo que en los próximos días los abogados de Serrano explicarán los detalles del fallo. Por ahora, el punto central es claro: Estados Unidos no podrá deportarlo a Ecuador mientras siga vigente la protección otorgada bajo la CAT.

El caso aún deja preguntas abiertas. La principal es si Serrano continuará detenido en Miami o si podrá seguir su proceso migratorio fuera del centro de Krome.

Mientras tanto, el proceso penal en Ecuador sigue activo. Serrano está vinculado a una investigación de alto impacto político por el asesinato de Villavicencio, un crimen que sacudió al país durante la campaña presidencial de 2023.

La decisión de la corte migratoria no resuelve su situación judicial en Ecuador. Pero sí cambia su panorama inmediato en Estados Unidos: por ahora, su deportación quedó suspendida.