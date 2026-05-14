Menu
Home/Farándula/KATSEYE anuncia gira mundial con paradas en Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México

KATSEYE anuncia gira mundial con paradas en Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía cedida por Hybe America que muestra al grupo de pop KATSEYE que anunció este miércoles su gira 'WILDWORLD' con la que recorrerá ciudades como París, Londres, Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México. EFE/ Hybe America

KATSEYE anunció su gira WILDWORLD, con la que recorrerá escenarios de Europa, Norteamérica y Ciudad de México entre septiembre y noviembre.

La gira, producida por Live Nation, comenzará el 1 de septiembre en el 3Arena de Dublín. Después pasará por ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Colonia, Amberes y Copenhague.

La etapa norteamericana iniciará el 13 de octubre en el Kaseya Center de Miami. Luego seguirá por Atlanta, Charlotte, Washington, Nueva York, Boston, Montreal, Chicago, Las Vegas, Seattle, Oakland, Phoenix y Los Ángeles, entre otras ciudades.

El cierre será el 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, una de las paradas más esperadas para sus seguidores latinos.

Una gira para presentar “Wild”

El tour promocionará “Wild”, el nuevo EP del grupo, que será lanzado el 14 de agosto. El proyecto marca una nueva etapa para KATSEYE, que sigue creciendo como una de las apuestas globales más visibles del pop actual.

El grupo femenino se formó en Los Ángeles en 2024 y está firmado por Geffen Records y HYBE, la compañía detrás de fenómenos como BTS y NewJeans. Su propuesta mezcla elementos del K-pop con pop occidental, coreografías fuertes y una identidad multicultural.

Esa fórmula le ha permitido conectar con audiencias de distintos países en poco tiempo. Su presencia en arenas importantes confirma que el proyecto ya no se mueve solo en redes o plataformas digitales. Ahora busca consolidarse en vivo.

Presentación en los AMA

Antes de la gira, KATSEYE actuará en la 52ª edición de los American Music Awards, que se celebrará el 25 de mayo en Las Vegas. La gala será transmitida desde el MGM Grand Garden Arena por CBS y Paramount+.

La presentación llega después de un año de alta exposición para el grupo. Recientemente debutó en Coachella con un espectáculo lleno y buena respuesta del público.

Con WILDWORLD, KATSEYE busca dar otro salto. La gira no solo servirá para presentar nueva música. También medirá hasta dónde puede llegar una agrupación nacida como proyecto global y pensada desde el inicio para competir en varios mercados.

Para sus fans, la ruta tiene una parada clave: Ciudad de México. El cierre en el Palacio de los Deportes confirma el peso del público latino en la expansión del grupo.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Rihanna relata el miedo que vivió durante ataque armado contra su casa en Los Ángeles
May 14, 1:28 AM
By
Farándula
Karol G recibirá premio especial y actuará en los American Music Awards
May 13, 2:56 PM
By
Farándula
Maluma vuelve a Medellín con “Loco x Volver”, un álbum marcado por sus raíces
May 13, 2:09 PM
By
Farándula
El Castillo de Bran se alía con el gestor de Graceland para impulsar su atractivo internacional
May 13, 1:04 PM
By
Farándula
Catalina de Gales visita Italia en su primer viaje oficial al extranjero tras superar el cáncer
May 13, 11:12 AM
By
Farándula
Caso Matthew Perry entra en su tramo final con nueva sentencia por la ketamina que causó su muerte
May 13, 11:00 AM
By
Farándula
Don Francisco volverá a Univision con una nueva serie de entrevistas a figuras hispanas
May 12, 1:39 PM
By
Farándula
Premios Juventud se transformará en PJ Fest y celebrará su gala en Marbella
May 12, 1:09 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *