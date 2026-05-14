KATSEYE anunció su gira WILDWORLD, con la que recorrerá escenarios de Europa, Norteamérica y Ciudad de México entre septiembre y noviembre.

La gira, producida por Live Nation, comenzará el 1 de septiembre en el 3Arena de Dublín. Después pasará por ciudades como Londres, París, Ámsterdam, Colonia, Amberes y Copenhague.

La etapa norteamericana iniciará el 13 de octubre en el Kaseya Center de Miami. Luego seguirá por Atlanta, Charlotte, Washington, Nueva York, Boston, Montreal, Chicago, Las Vegas, Seattle, Oakland, Phoenix y Los Ángeles, entre otras ciudades.

El cierre será el 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, una de las paradas más esperadas para sus seguidores latinos.

Una gira para presentar “Wild”

El tour promocionará “Wild”, el nuevo EP del grupo, que será lanzado el 14 de agosto. El proyecto marca una nueva etapa para KATSEYE, que sigue creciendo como una de las apuestas globales más visibles del pop actual.

El grupo femenino se formó en Los Ángeles en 2024 y está firmado por Geffen Records y HYBE, la compañía detrás de fenómenos como BTS y NewJeans. Su propuesta mezcla elementos del K-pop con pop occidental, coreografías fuertes y una identidad multicultural.

Esa fórmula le ha permitido conectar con audiencias de distintos países en poco tiempo. Su presencia en arenas importantes confirma que el proyecto ya no se mueve solo en redes o plataformas digitales. Ahora busca consolidarse en vivo.

Presentación en los AMA

Antes de la gira, KATSEYE actuará en la 52ª edición de los American Music Awards, que se celebrará el 25 de mayo en Las Vegas. La gala será transmitida desde el MGM Grand Garden Arena por CBS y Paramount+.

La presentación llega después de un año de alta exposición para el grupo. Recientemente debutó en Coachella con un espectáculo lleno y buena respuesta del público.

Con WILDWORLD, KATSEYE busca dar otro salto. La gira no solo servirá para presentar nueva música. También medirá hasta dónde puede llegar una agrupación nacida como proyecto global y pensada desde el inicio para competir en varios mercados.

Para sus fans, la ruta tiene una parada clave: Ciudad de México. El cierre en el Palacio de los Deportes confirma el peso del público latino en la expansión del grupo.