Karol G recibirá el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards y también actuará durante la ceremonia, que se celebrará el 25 de mayo en Las Vegas.

El reconocimiento fue anunciado por los productores del evento, según un comunicado citado por Billboard. En el texto, destacaron que la cantante colombiana “ha redefinido” lo que significa ser una artista global.

También resaltaron su autenticidad, sus logros pioneros y su conexión con fans de todo el mundo. Según los productores, su carrera ha ayudado a llevar la música latina a nuevos niveles de alcance internacional.

La ceremonia de los AMA se realizará en el MGM Grand Garden Arena. El evento será transmitido por CBS y Paramount+, con Queen Latifah como anfitriona.

Un reconocimiento reservado para grandes figuras

Karol G se suma a una lista de artistas que han recibido este tipo de honor en ediciones anteriores. Entre ellos figuran Whitney Houston, Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart, según Billboard.

Whitney Houston fue la última artista en recibir el reconocimiento a la Excelencia como Artista Internacional, en 2009. Por eso, el premio a Karol G marca un regreso significativo para esa distinción.

El homenaje llega en un momento clave para la artista. En abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel de Coachella. Ese logro reforzó su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Un año de expansión global

Karol G también vive una etapa fuerte en los escenarios. A comienzos de mes amplió su gira “Viajando por el mundo Tropitour” de 39 a 63 conciertos en estadios, tras una venta de boletos que alcanzó 2 millones en cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

La respuesta del público confirma el alcance de su proyecto musical. La artista pasó de ser una figura dominante del reguetón y el pop urbano a convertirse en una presencia global en festivales, giras de estadios y premiaciones internacionales.

En los AMA, su presentación será una de las más esperadas por el público latino. También será una nueva oportunidad para mostrar el peso de la música en español dentro de una gala históricamente dominada por el mercado anglo.

El reconocimiento no llega aislado. Karol G ya fue nombrada Mujer del Año por Billboard en 2024, convirtiéndose en la primera latina en recibir ese honor. AP reportó entonces que el premio destacaba su impacto mundial y el éxito de “Mañana Será Bonito”.

Con este nuevo homenaje, la colombiana suma otro capítulo a una carrera que sigue rompiendo techos. Los American Music Awards no solo la tendrán como invitada. La pondrán en el centro de una noche donde la música latina volverá a ocupar un lugar principal.