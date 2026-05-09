Unicaja abrió un expediente disciplinario al alero dominicano Chris Duarte después de una publicación en Instagram en la que el jugador expresó su malestar por haber quedado fuera de la semifinal de la Basketball Champions League ante el AEK Atenas. El mensaje fue eliminado pocos minutos después, pero ya había generado ruido dentro y fuera del club.

La entidad malagueña informó este sábado que el expediente ya fue comunicado al jugador. Duarte tendrá ahora un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones. Mientras tanto, queda suspendido de empleo de forma cautelar, por lo que no podrá entrenarse ni jugar con el equipo hasta que se resuelva el proceso.

El conflicto llega después de la derrota de Unicaja por 65-78 frente al AEK Atenas en Badalona, resultado que dejó al equipo fuera de la final de la BCL. Duarte no formó parte de los doce elegidos para ese partido, una decisión que provocó su reacción pública.

Chris Duarte y una tensión abierta

El caso Chris Duarte Unicaja se encendió cuando el jugador publicó una carta en su perfil de Instagram. En ella agradeció su inclusión en el segundo mejor quinteto de la competición, pero también dejó entrever una profunda frustración por lo vivido durante la temporada.

Duarte escribió que no esperaba ese reconocimiento “por toda la mier…” que había pasado este año. También habló de personas que, según él, intentaron manchar su nombre y su carrera. El mensaje cerraba con una frase de tono desafiante: “Yo nací para ser historia y si yo estoy con Dios, quién contra mí”.

Aunque el jugador borró la publicación poco después, el daño ya estaba hecho. La reacción del club fue abrir un expediente disciplinario y apartarlo de forma provisional.

Un día antes, el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, había explicado que la ausencia de Duarte contra el AEK fue una decisión técnica. Según dijo, el jugador arrastraba una pequeña molestia, pero el entrenador Ibon Navarro consideró que otros doce jugadores eran los adecuados para afrontar la semifinal.

La disculpa posterior del jugador

Tras reunirse con Rodríguez, Duarte publicó una segunda carta en Instagram. Esta vez, el tono fue muy distinto. El dominicano pidió disculpas a sus compañeros, entrenadores, al club y a los aficionados.

“Hoy temprano dejé que mi frustración se apoderara de mí, y asumo toda la responsabilidad por eso”, escribió. También afirmó que su pasión por el juego se expresó de una manera equivocada.

Duarte insistió en que su compromiso con el equipo no ha cambiado. Según dijo, sigue enfocado en ayudar a sus compañeros y en trabajar para que Unicaja pueda completar la temporada que considera posible.

La disculpa, sin embargo, no evitó la apertura del expediente. El club deberá evaluar ahora la gravedad de lo ocurrido y decidir si la suspensión cautelar deriva en una sanción definitiva o en una reincorporación posterior.

Un momento delicado para Unicaja

La situación llega en un tramo sensible de la temporada. Unicaja venía de competir por objetivos importantes en Europa, pero la eliminación ante el AEK Atenas dejó al equipo golpeado. La controversia con Duarte suma una tensión adicional a un vestuario que necesita estabilidad.

El dominicano tiene un año más de contrato con el club malagueño. Su futuro inmediato dependerá de la resolución del expediente y de la postura que adopten ambas partes en los próximos días.

Para Unicaja, el caso plantea un equilibrio difícil. Por un lado, debe proteger la autoridad del cuerpo técnico y la disciplina interna. Por otro, Duarte es un jugador de talento, con experiencia y capacidad para aportar cuando está enfocado.

El episodio también deja una lección más amplia sobre el peso de las redes sociales en el deporte profesional. Una publicación escrita desde la frustración puede convertirse en un problema institucional en cuestión de minutos.

Por ahora, el caso Chris Duarte Unicaja queda en manos del procedimiento disciplinario. El jugador ya pidió disculpas. El club ya tomó distancia. La próxima decisión marcará si esta crisis queda como un tropiezo corregible o como un punto de ruptura entre Duarte y el equipo malagueño.