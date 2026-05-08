De Huesca a uno de los escenarios más competitivos del deporte mundial. Podoactiva Inter Miami ya es una combinación que resume el salto internacional de una empresa española que ha convertido la podología y la biomecánica en una herramienta de alto rendimiento.

La compañía oscense, especializada en estudios de la pisada, plantillas personalizadas y tecnología aplicada al movimiento, trabaja con el Inter Miami de Lionel Messi. Su objetivo es claro: competir en Estados Unidos con una propuesta basada en precisión, datos y tecnología propia.

Víctor Alfaro, podólogo y director general de Podoactiva, lo explicó a EFE con una frase que define la estrategia de la empresa: “Nuestro lenguaje es el de la precisión tecnológica”. Ese lenguaje, según el directivo, encaja con un mercado deportivo estadounidense donde las decisiones se apoyan cada vez más en datos.

Podoactiva Inter Miami y el salto a la MLS

El aterrizaje de Podoactiva en el Inter Miami tuvo dos aliados inesperados: Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos exjugadores del Barcelona ya conocían el trabajo de la compañía y, según Alfaro, fueron importantes en el primer contacto con el club.

“Ellos avalaban nuestro trabajo”, señaló el director general a EFE. El Inter Miami fue el primer equipo con el que Podoactiva comenzó a trabajar en Estados Unidos. Después llegaron otras colaboraciones en la MLS, como FC Cincinnati y St. Louis City SC, además del Dallas Trinity FC, equipo femenino de la NWSL.

Para la empresa aragonesa, el mercado estadounidense presenta diferencias legales y de cobertura médica frente a España. Sin embargo, el reto de fondo es parecido: mejorar el cuidado del deportista de élite y reducir márgenes de error en cada detalle relacionado con el pie, la carrera y el gesto deportivo.

Tecnología aplicada al rendimiento

Podoactiva sostiene su expansión en tecnología propia, exclusiva y patentada. Sus estudios biomecánicos analizan la pisada mediante escaneo 3D del pie y observación del movimiento tanto en estático como en dinámico.

La compañía también utiliza plantillas personalizadas y sensores IMU, dispositivos que permiten estudiar cómo se relaciona la pisada con otras zonas del cuerpo, como las rodillas o la espalda. Esa información resulta clave en deportes donde cada movimiento puede influir en el rendimiento y en la prevención de molestias.

Además, a través de su filial Younext, Podoactiva desarrolla soluciones de biotecnología para lesiones concretas, como fracturas nasales o faciales. Aun así, Alfaro evita vender resultados milagrosos.

“En el deporte de élite no hay ninguna receta mágica”, dijo a EFE. Para él, la diferencia está en cuidar los detalles al máximo.

Una expansión que mira a Miami

Lo que empezó como un proyecto piloto se ha convertido en un servicio recurrente dentro del calendario médico deportivo de varias franquicias. Podoactiva realiza visitas periódicas para aplicar sus protocolos de podología y biomecánica con equipos profesionales en Estados Unidos.

La compañía ya tiene presencia en 15 países y desde 2025 cuenta con su primer centro de fabricación de plantillas personalizadas fuera de España, ubicado en Brasil. Ahora, el siguiente paso será Miami, donde planea abrir su primera clínica propia en el sur de Florida este año.

La apuesta tiene sentido estratégico. Miami es una ciudad con fuerte presencia latina, alto movimiento deportivo y una conexión evidente con el fútbol gracias al impacto del Inter Miami y Messi. Para Podoactiva, abrir allí no solo significa atender a deportistas profesionales. También supone acercar su tecnología a un público más amplio.

Con ese movimiento, la biomecánica “made in Huesca” gana espacio en el mapa deportivo estadounidense. Y lo hace con una fórmula que combina ciencia, experiencia clínica y una idea simple: en el deporte moderno, el rendimiento también empieza por la forma en que se pisa.