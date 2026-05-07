Shakira vuelve a pisar terreno mundialista con Dai Dai, la canción que la artista colombiana anunció como tema oficial de la próxima Copa del Mundo, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. El lanzamiento está previsto para el próximo día 14, según adelantó la cantante en un breve video publicado en sus redes sociales.

El adelanto fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, un escenario cargado de historia para el fútbol internacional. En el video, Shakira aparece vestida con una camiseta amarilla y un pantalón corto azul, una combinación que recuerda al uniforme de Brasil. A su alrededor, varios bailarines acompañan una coreografía marcada por el ritmo caribeño y el ambiente festivo.

La escena comienza con la cantante entrando al césped con un balón Trionda, el esférico oficial del próximo Mundial. Luego lo coloca en el suelo, como si estuviera a punto de iniciar una jugada, y da paso a la coreografía de Shakira Dai Dai, acompañada por bailarines vestidos con colores asociados a selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Shakira Dai Dai y una nueva cita con el fútbol

El fragmento de la canción arranca con un “Oe, oe, oe”, una frase pensada para estadio, celebración y coro colectivo. La letra, interpretada en inglés, apunta a la idea de un Mundial compartido y abierto a todos.

La escenografía también funciona como un guiño para los fanáticos de la Copa del Mundo. Junto al balón Trionda aparecen esféricos de torneos anteriores, como Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. No es un detalle menor. La carrera de Shakira ya está profundamente ligada a varios momentos musicales del fútbol mundial.

Su mayor huella llegó con Waka Waka, el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, una canción que todavía sigue asociada a la memoria colectiva de aquel torneo. Cuatro años después, la colombiana volvió a formar parte del ambiente mundialista con La La La, durante Brasil 2014. Antes, su éxito Hips Don’t Lie también tuvo una presencia enorme durante Alemania 2006.

Un regreso con nostalgia y estrategia global

El anuncio de Dai Dai llega en un momento ideal para encender la expectativa rumbo al Mundial 2026. El torneo será histórico por reunir a tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Además, tendrá un peso especial para el público latino, tanto por la participación de México como sede como por la enorme presencia de comunidades hispanas en ciudades clave de Estados Unidos.

Para Shakira, el regreso a la música mundialista no es solo una apuesta comercial. También confirma su lugar como una de las artistas que mejor ha sabido cruzar el pop, el baile y el fútbol en una fórmula global. Pocas canciones asociadas a una Copa del Mundo han tenido la permanencia cultural de Waka Waka, y ese antecedente hace que cualquier nuevo tema suyo llegue con expectativas altas.

El video, de un minuto y siete segundos, cierra con la frase “We Are Ready”, o “Estamos listos”. Es una declaración sencilla, pero efectiva. Con ese mensaje, Shakira no solo presenta una canción. También activa la cuenta regresiva emocional hacia un Mundial que ya empieza a sentirse más cerca.