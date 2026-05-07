Las autoridades sanitarias internacionales continúan investigando un brote de hantavirus en crucero vinculado al MV Hondius, una embarcación de expedición que viajaba por zonas remotas del Atlántico Sur. Aunque el caso ha generado preocupación, los organismos de salud han insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

De acuerdo con la información recopilada hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud recibió la alerta el 2 de mayo, después de detectarse un grupo de personas con enfermedad respiratoria severa a bordo. Según la actualización de la OMS del 4 de mayo, el crucero transportaba 147 personas, entre pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades. En ese momento se habían identificado siete casos, dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos, con tres muertes reportadas.

Reportes posteriores indicaron que el número de casos sospechosos o confirmados podía aumentar mientras continuaban las pruebas de laboratorio y el rastreo de contactos. Por eso, las autoridades han evitado cerrar conclusiones definitivas sobre el alcance total del brote.

Hantavirus en crucero: cómo empezó la investigación

El MV Hondius había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, para realizar una travesía de expedición por el Atlántico Sur. Los síntomas comenzaron a registrarse durante el viaje, entre el 6 y el 28 de abril, según la información sanitaria disponible.

Los pacientes reportaron fiebre, síntomas gastrointestinales, neumonía, dificultad respiratoria aguda y, en los casos más graves, shock. Uno de los primeros casos conocidos fue un pasajero neerlandés de 70 años, quien presentó síntomas el 6 de abril y falleció días después a bordo. Su esposa también enfermó y murió posteriormente en un hospital de Sudáfrica.

Más adelante, una pasajera alemana también falleció. Con ello, el número de muertes vinculadas al brote llegó a tres, según la información difundida por las autoridades y reportes internacionales.

Qué variante fue identificada

Las investigaciones identificaron el virus como la variante Andes, una cepa de hantavirus presente en Sudamérica. Este punto es relevante porque la mayoría de los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con roedores infectados, pero el virus Andes puede transmitirse entre personas en circunstancias limitadas.

Aun así, los expertos han señalado que esa transmisión requiere contacto estrecho y prolongado. No se considera un virus de propagación fácil en espacios públicos ni un riesgo amplio para personas que no tuvieron contacto con los casos.

El hantavirus suele transmitirse cuando una persona inhala partículas contaminadas por orina, saliva o excrementos de roedores infectados. En algunos casos, puede causar un síndrome pulmonar grave. Por eso, las autoridades mantienen vigilancia, pero también piden evitar el pánico.

Por qué el rastreo de contactos es clave

El caso se volvió más complejo porque algunos pasajeros abandonaron el barco antes de que se confirmara el brote. El MV Hondius llegó a Santa Elena el 24 de abril, donde desembarcaron algunas personas. Después, las autoridades de varios países comenzaron a rastrear contactos para identificar posibles exposiciones.

También se realizaron evacuaciones médicas y se aplicaron medidas de aislamiento para quienes permanecían a bordo. Estas acciones forman parte de los protocolos de salud pública y no significan, por sí solas, que exista una amenaza generalizada.

El periodo de incubación del hantavirus puede ser prolongado. Por esa razón, algunos pasajeros y contactos cercanos pueden quedar bajo vigilancia aunque no presenten síntomas.

Lo que se sabe y lo que falta confirmar

Hasta ahora, se sabe que hubo un brote serio a bordo del MV Hondius, que se identificó la variante Andes y que varias personas requirieron atención médica. También se sabe que las autoridades sanitarias siguen investigando el origen exacto de la exposición.

Lo que aún falta confirmar es dónde comenzó la cadena de contagios, cuántas personas pudieron estar expuestas y si hubo transmisión entre pasajeros dentro del barco. Esa información puede cambiar a medida que avancen las pruebas y los reportes oficiales.

Por ahora, el mensaje central de las autoridades es de vigilancia, no de alarma. El brote de hantavirus en crucero merece seguimiento, pero no debe presentarse como una emergencia para la población general.

En temas de salud pública, la claridad es esencial. Informar lo confirmado, separar los hechos de las suposiciones y evitar rumores ayuda a proteger a la comunidad sin aumentar el miedo innecesariamente.