En Taiwán, este pollo no es una versión pequeña de algo más grande. Es un plato con identidad propia. Se encuentra en mercados nocturnos, servido en porciones para comer caminando, con ese aroma que mezcla especias, fritura y hojas de albahaca fresca.

Lo que lo define no es solo el tamaño, sino la textura y el sazón. El exterior debe ser crujiente, casi irregular, mientras el interior se mantiene jugoso. Las especias no se esconden. Se sienten desde el primer bocado.

Para lograrlo en casa, el marinado y la fritura hacen toda la diferencia.

Ingredientes

500 g de muslo de pollo en trozos pequeños

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharadita de azúcar

1/2 cucharadita de cinco especias chinas

1/2 taza de fécula de camote o maicena

Aceite para freír

Hojas de albahaca fresca

Para el sazonado final

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta blanca

1/2 cucharadita de cinco especias

Preparación

Primero, en un recipiente, mezcla el pollo con el ajo, el jengibre, la salsa de soya, el azúcar y las cinco especias. Deja marinar al menos 30 minutos.

Mientras tanto, prepara la fécula en un plato amplio.

Luego, retira el pollo del marinado y cúbrelo bien con la fécula, asegurándote de que cada pieza quede recubierta.

A continuación, calienta el aceite a fuego medio-alto. Fríe el pollo en tandas hasta que esté dorado y muy crujiente.

En los últimos segundos, añade unas hojas de albahaca al aceite para que se vuelvan crujientes.

Después, retira el pollo y la albahaca y colócalos sobre papel absorbente.

Finalmente, espolvorea el sazonado final mientras aún están calientes.

Consejos útiles

Usa muslo en lugar de pechuga. Mantiene mejor la jugosidad.

La fécula de camote da una textura más auténtica que la maicena.

No bajes la temperatura del aceite. Es clave para el crujiente.

Sirve inmediatamente. Este plato no espera.

Recién hecho, el pollo tipo popcorn taiwanés tiene un carácter que no se disimula. Cruje fuerte, está bien sazonado y deja ese aroma especiado que se queda. No es delicado ni pretende serlo. Es directo, intenso y funciona exactamente por eso.