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Cinco de Mayo: la historia detrás de una celebración que nació como símbolo de resistencia

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El Cinco de Mayo conmemora la victoria de México sobre el ejército francés y el ejército traidor mexicano en la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. © Richard Gunion | Dreamstime.com

Cada 5 de mayo, muchas ciudades de Estados Unidos se llenan de música, comida mexicana, desfiles y celebraciones. Pero detrás de la fiesta hay una historia de resistencia que comenzó en México y terminó convirtiéndose en un símbolo de orgullo para las comunidades mexicanas y mexicoamericanas.

El Cinco de Mayo no celebra la Independencia de México, que se conmemora el 16 de septiembre. La fecha recuerda la Batalla de Puebla de 1862, cuando tropas mexicanas comandadas por Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés enviado por Napoleón III.

Una victoria que cruzó fronteras

Aunque Francia logró controlar parte de México después, la victoria en Puebla tuvo un fuerte significado. Representó la defensa de un país frente a una potencia extranjera y pronto fue celebrada por mexicanos que vivían en Estados Unidos.

En ciudades como Los Ángeles y San Francisco, la fecha comenzó a conmemorarse desde la década de 1860 con música, discursos y reuniones comunitarias.

De la historia a la celebración

Con el tiempo, el Cinco de Mayo pasó de ser un acto de memoria política a una celebración cultural. Durante el Movimiento Chicano, la fecha ganó fuerza como símbolo de identidad y orgullo mexicano en Estados Unidos.

Hoy no es feriado federal ni en México ni en Estados Unidos. En México se recuerda sobre todo en Puebla, mientras que en Estados Unidos se celebra ampliamente como una fiesta de cultura, raíces y comunidad.

Más allá de la música y la comida, el Cinco de Mayo recuerda una victoria inesperada y la fuerza de una comunidad que convirtió esa historia en tradición.

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