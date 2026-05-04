El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el presidente Donald Trump avanzará en los próximos días con un arancel del 25 % a autos europeos, pese a que Washington y Bruselas mantienen abiertas las conversaciones comerciales.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo que la medida forma parte de las acciones previstas por la Administración Trump ante lo que considera incumplimientos de la Unión Europea en el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos.

Reclamos por el cumplimiento del pacto comercial

Greer, quien tiene previsto reunirse en París con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó que los gravámenes a vehículos y camiones fabricados en la Unión Europea son “un componente” del pacto negociado entre ambas partes.

Según explicó, Bruselas había aceptado un arancel del 15 % para la mayoría de los productos europeos, mientras que Estados Unidos exportaría la mayor parte de los suyos al bloque con una tarifa del 0 %.

El funcionario señaló que la Unión Europea también se comprometió a reducir a cero sus aranceles industriales, establecer cuotas libres de derechos para ciertos productos agrícolas estadounidenses y simplificar algunas regulaciones que afectan a empresas de Estados Unidos.

Washington acusa lentitud en Europa

Greer aseguró que durante el fin de semana mantuvo conversaciones con funcionarios comerciales europeos y alemanes para explicar los motivos de la decisión estadounidense.

De acuerdo con el representante comercial, los avances en el Parlamento Europeo han sido lentos y algunas enmiendas podrían limitar las exportaciones estadounidenses o reducir el alcance del acuerdo.

El funcionario sostuvo que, tras meses de conversaciones, Trump decidió que si Europa no implementa el pacto en este momento, Estados Unidos tampoco está obligado a cumplirlo en su totalidad.

Tensiones por Groenlandia y disputa arancelaria

El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas buscaba reducir los aranceles recíprocos impulsados por Trump dentro de su ofensiva comercial contra varios socios internacionales.

Sin embargo, el proceso quedó paralizado a comienzos de año en el Parlamento Europeo, en medio de nuevas tensiones con Estados Unidos por el interés de Trump en hacerse con el control de Groenlandia.

El escenario se complica además por dudas legales sobre la autoridad que podría usar el mandatario para elevar los aranceles a los vehículos europeos, después de que el Tribunal Supremo invalidara en febrero buena parte de gravámenes anteriores.

Bruselas niega incumplimientos

La Comisión Europea rechazó las acusaciones de Washington y negó haber incumplido el pacto comercial negociado con Estados Unidos.

Bruselas advirtió además que mantiene todas las opciones sobre la mesa si Trump cumple su amenaza de imponer nuevos gravámenes.

La decisión podría agravar el pulso comercial entre ambos lados del Atlántico, en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea ya atraviesan un periodo de fricciones diplomáticas y económicas.