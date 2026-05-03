Hudson Gives regresa el 14 de mayo en el condado Hudson

Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

Hudson Gives 2026 condado Hudson reunirá a la comunidad para apoyar organizaciones locales en un solo día. El evento anual busca impulsar donaciones para múltiples causas en todo el condado.

Cada año, la comunidad de organizaciones sin fines de lucro del condado Hudson se une para uno de los momentos de recaudación de fondos más importantes del año. Hudson Gives, un día de donación a nivel del condado organizado por la Hudson County Chamber Foundation, regresa el miércoles 14 de mayo de 2026, brindando a los residentes una forma directa de apoyar a organizaciones locales en un solo día.

El 14 de mayo, desde la medianoche hasta las 11:59 p.m., cualquier persona puede donar en línea a una organización sin fines de lucro participante del condado Hudson a través de Hudson Gives. Cada dólar recaudado va directamente a organizaciones que sirven a los residentes del condado, desde bancos de alimentos y programas juveniles hasta organizaciones artísticas y agencias de servicios sociales.

Para participar, las organizaciones deben ser entidades 501(c)(3) verificadas con sede en el condado Hudson o que ofrezcan servicios en la zona. Los donantes tienen la opción de cubrir las tarifas de procesamiento, asegurando que el 100 por ciento de su donación llegue a la organización elegida. No se necesita una cuenta para donar. La plataforma acepta tarjetas de crédito y débito y funciona en dispositivos móviles. Las donaciones deben realizarse el 14 de mayo para ser consideradas para cualquier incentivo o premio vinculado al evento.

Si la organización preferida de un donante no aparece en la lista, puede comunicarse con la Hudson County Chamber Foundation en [email protected] para solicitar que sea agregada.

Para ver las organizaciones participantes o hacer una donación, visite www.hudsongives.org.