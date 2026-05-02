North Bergen inaugura Braddock Park West en Bergenline

Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

El desarrollo Braddock Park West North Bergen abrió sus puertas con una ceremonia oficial en la ciudad. El proyecto marca una nueva incorporación residencial en Bergenline Avenue.

North Bergen realizó una ceremonia de corte de cinta el miércoles 23 de abril para marcar la apertura de Braddock Park West, un nuevo desarrollo residencial de 135 unidades ubicado en 8601 Bergenline Ave.

El alcalde Nicholas Sacco y los comisionados Hugo Cabrera, Allen Pascual, Claudia Rodriguez y Anthony Vainieri estuvieron acompañados por el jefe de policía Robert Farley, el director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda Julio Marenco, así como funcionarios y residentes del municipio durante la ceremonia. El desarrollo es propiedad de Rocio Sanz y Jimmy Sanz.

“Hoy celebramos el corte de cinta y la gran apertura del impresionante nuevo Braddock Park West”, dijo Sacco. “Este hermoso edificio ofrece increíbles comodidades, pero lo que realmente lo distingue es la vista incomparable. Con vista a la belleza de nuestro parque del condado y un impresionante horizonte de fondo, es realmente una ubicación única”.

Braddock Park West ofrece una terraza en la azotea con vistas al río Hudson y al horizonte de Manhattan, un gimnasio completo con un estudio de boxeo dedicado, espacios de trabajo compartido y reuniones, estacionamiento en garaje, almacenamiento para bicicletas y áreas para el cuidado de mascotas. El edificio está ubicado junto a Braddock Park en Bergenline Avenue.