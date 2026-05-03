En la región de Friuli-Venezia Giulia, el frico no es una curiosidad, es parte del día a día. Nació como una forma de aprovechar queso y papas, pero con el tiempo se convirtió en un plato con identidad propia. No es un rösti, aunque se parezca. Tampoco es una tortilla. Es algo más directo.

El frico friulano se basa en pocos ingredientes, pero exige atención. El queso se funde y se dora, la papa aporta estructura y el resultado es una pieza firme por fuera y suave por dentro. Servido con polenta, el plato se vuelve más completo, más arraigado a su origen.

Para hacerlo en casa, lo importante es controlar el fuego y dejar que el queso haga su trabajo.

Ingredientes

3 papas medianas peladas y ralladas

200 g de queso (Montasio, o en su defecto un queso semicurado)

1/2 cebolla finamente picada

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Para la polenta

1 taza de harina de maíz

4 tazas de agua

1 cucharada de mantequilla

Sal al gusto

Preparación

Primero, prepara la polenta. Lleva el agua a ebullición con sal. Luego, añade la harina de maíz poco a poco, sin dejar de remover para evitar grumos.

Cocina a fuego bajo, removiendo constantemente, hasta que espese y tenga una textura suave. Finalmente, incorpora la mantequilla y reserva caliente.

Mientras tanto, en una sartén amplia, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté suave.

Después, añade la papa rallada y cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que empiece a ablandarse.

A continuación, incorpora el queso rallado o en trozos pequeños. Mezcla ligeramente y deja que el calor lo funda.

Luego, presiona la mezcla para formar una capa uniforme. Cocina sin mover durante varios minutos hasta que la base esté dorada y crujiente.

Con cuidado, voltea el frico y cocina el otro lado hasta lograr el mismo acabado.

Consejos útiles

No uses queso demasiado suave. Necesita fundirse y dorarse correctamente.

Evita mover constantemente la mezcla. El dorado se logra con tiempo.

Si el fuego está muy alto, el queso se quema antes de formar estructura.

Sirve el frico caliente para mantener su textura.

Servido recién hecho, el frico friulano tiene una textura que cambia en cada capa. El exterior cruje, mientras el interior se mantiene suave y ligado. Con la polenta al lado, el plato se vuelve completo, sin necesidad de más. Es cocina directa, sin adornos, pero con identidad clara.