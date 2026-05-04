El hallazgo de un fósil antiguo de arañas y escorpiones ha obligado a los científicos a reescribir parte de la historia evolutiva de estos animales. Un espécimen descubierto en Utah y analizado recientemente ha retrasado en 20 millones de años el origen de los quelicerados, el grupo al que pertenecen las arañas, los escorpiones y los cangrejos herradura.

El fósil, bautizado como Megachelicerax cousteaui, tiene aproximadamente 500 millones de años y pertenece al periodo Cámbrico, una etapa clave en la evolución de la vida en la Tierra. Hasta ahora, los registros indicaban que los quelicerados aparecieron hace unos 480 millones de años, en el periodo Ordovícico.

Este nuevo descubrimiento cambia ese punto de partida.

El fósil antiguo de arañas fue encontrado originalmente por un coleccionista aficionado y permaneció décadas en un museo antes de ser estudiado en detalle por investigadores de la Universidad de Harvard. Fue durante ese análisis cuando surgió una anomalía que lo cambió todo.

Donde debería haber una antena, había una garra.

Ese detalle aparentemente pequeño resultó ser una quelícera, el rasgo distintivo de este grupo de artrópodos. Este tipo de apéndice, utilizado para alimentarse y en muchos casos inyectar veneno, es lo que diferencia a las arañas de los insectos.

El descubrimiento no solo adelanta la aparición de los quelicerados. También revela que su anatomía compleja ya estaba presente mucho antes de lo que se creía. El Megachelicerax tenía un cuerpo segmentado, estructuras respiratorias similares a branquias y múltiples extremidades especializadas.

En otras palabras, no era un experimento evolutivo simple. Era un organismo sorprendentemente avanzado para su época.

El estudio del fósil antiguo de arañas también aporta una lección inesperada. A pesar de haber desarrollado características complejas desde temprano, estos animales no dominaron de inmediato los ecosistemas. Durante millones de años, permanecieron en segundo plano frente a otras especies más simples.

Esto sugiere que la evolución no depende solo de la innovación biológica. El entorno, el momento y las condiciones también juegan un papel decisivo en el éxito de una especie.

El descubrimiento de Megachelicerax cousteaui conecta piezas que antes parecían contradictorias en la historia evolutiva. Y confirma algo que la ciencia repite constantemente: incluso los fósiles olvidados pueden cambiar lo que creemos saber.