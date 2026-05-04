Cómo conservar frutas y vegetales por más tiempo en casa

Mantener frutas y vegetales frescos por más tiempo no solo ayuda a ahorrar dinero, también reduce el desperdicio de alimentos. La clave para conservar frutas y vegetales está en entender cómo interactúan entre sí, especialmente por la presencia de una sustancia natural llamada etileno.

El etileno es un gas que liberan muchas frutas y verduras durante su proceso de maduración. Esta fitohormona es responsable de cambios en la textura, el color y el sabor. El problema es que algunos alimentos producen grandes cantidades de etileno, lo que acelera el deterioro de otros que son más sensibles.

Para conservar frutas y vegetales de forma adecuada, es importante separarlos según su comportamiento frente al etileno. Los llamados “productores” generan este gas en mayor cantidad y pueden hacer que otros alimentos se dañen más rápido si se almacenan juntos.

Entre los principales productores se encuentran la banana, la manzana, la pera, el tomate, la palta y las ciruelas. Estos alimentos pueden mantenerse fuera de la nevera mientras maduran, pero es recomendable no almacenarlos junto a otros productos sensibles.

En el otro grupo están los vegetales que reaccionan fácilmente al etileno. Aquí se incluyen alimentos como el brócoli, la coliflor, la zanahoria, la lechuga, el pepino y la cebolla. Estos deben conservarse preferiblemente en el refrigerador y, si es posible, en bolsas cerradas para protegerlos.

Un detalle interesante es el caso de la banana. Gran parte del etileno se libera por el tallo. Cubrir esta parte con papel o envoltura puede ayudar a ralentizar su maduración, prolongando su vida útil.

Aplicar estas pequeñas estrategias permite conservar frutas y vegetales por más tiempo, manteniendo su frescura y calidad. No se trata de cambios complicados, sino de ajustar la forma en que se almacenan en casa.

Entender cómo funcionan estos procesos naturales puede marcar una diferencia notable en la cocina diaria. A veces, separar ciertos alimentos es suficiente para que duren varios días más en buen estado.