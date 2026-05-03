Fonseca, Juanes – Antes que el tiempo se vaya (Official Video)

Fonseca y Juanes se unen en “Antes que el tiempo se vaya”, una colaboración que apuesta por lo emocional sin perder ese sello tropical que ambos dominan. El video acompaña con una estética cálida y cercana, donde las escenas giran alrededor de momentos simples que terminan siendo los más importantes. La canción funciona como un recordatorio directo sobre valorar lo que se tiene antes de que sea tarde, sin necesidad de dramatizar el mensaje.
Musicalmente, mezcla pop latino con influencias folclóricas, manteniendo esa identidad colombiana que ha definido a ambos artistas durante años.
La narrativa visual no se complica, pero sí logra transmitir esa urgencia emocional que atraviesa toda la canción. Es un tema que no busca impresionar por exceso, sino quedarse por lo que dice y cómo lo hace.