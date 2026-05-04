Estados Unidos informó que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, en el inicio de una operación militar destinada a restablecer el tránsito marítimo en una de las rutas más estratégicas del comercio mundial.

El Comando Central de Estados Unidos, conocido como Centcom, indicó que los barcos cruzaron con éxito la vía marítima y continúan su trayecto de manera segura. La acción forma parte del llamado Proyecto Libertad, anunciado por el presidente Donald Trump para permitir el paso de embarcaciones afectadas por el bloqueo iraní.

Primeros buques cruzan bajo apoyo militar

Según el Centcom, destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense se encuentran operando en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz como parte de la misión.

El mando militar aseguró que sus fuerzas participan activamente en los esfuerzos para restablecer la navegación comercial, luego de que Irán interrumpiera el tráfico por esa ruta en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

La operación comenzó después de que, según Trump, varios países solicitaran apoyo de Washington para garantizar el paso seguro de sus barcos.

Una ruta clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más importantes del planeta, ya que por allí transitaba cerca del 20 % del petróleo mundial antes del bloqueo.

La interrupción del paso ha generado preocupación en los mercados energéticos y en el comercio internacional, debido al peso estratégico de la zona para el suministro global de crudo y mercancías.

Como parte de la operación, Estados Unidos prevé movilizar más de 100 aeronaves, destructores, drones y unos 15.000 militares, de acuerdo con el Comando Central.

Tensiones con Irán y acusaciones cruzadas

El anuncio se produjo poco después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses desmintieran reportes sobre un supuesto ataque contra uno de sus buques.

El Centcom aseguró que ningún navío estadounidense fue alcanzado, luego de que medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria informaran que dos misiles habrían impactado una embarcación estadounidense.

Desde Irán, fuentes militares citadas por medios locales afirmaron que el país está preparado para cualquier escenario y que no permitirá intimidaciones de Trump ni de las fuerzas estadounidenses.

Bloqueo, tregua y diálogo estancado

Estados Unidos mantiene desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona, como medida de presión contra Teherán.

La tensión se mantiene pese a la tregua actual entre Washington e Irán, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

Con el Proyecto Libertad, la Administración Trump busca mostrar capacidad de control en el estrecho de Ormuz y enviar una señal de respaldo a la navegación comercial, en medio de un conflicto que sigue afectando la seguridad energética y marítima internacional.