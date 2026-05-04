El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se volvió viral durante el fin de semana tras la difusión de varios videos en los que aparece animando una boda como DJ, con audífonos y siguiendo el ritmo de la música electrónica.

En las imágenes, el político cubano-estadounidense canta con entusiasmo “Feel So Close”, del DJ escocés Calvin Harris, mientras mueve la cabeza al ritmo de la canción y anima a los invitados, que bailan y saltan frente a él.

Videos que circularon en redes sociales

Los clips fueron compartidos ampliamente en redes sociales y también difundidos por el canal Fox, que mostró a Rubio en una faceta más relajada, lejos del tono habitual de sus apariciones públicas.

Según la cadena conservadora, uno de los videos fue publicado por Dan Scavino, subjefe de gabinete del presidente Donald Trump. No se informó el lugar exacto del evento ni la identidad de la pareja que celebraba la boda.

Una imagen distinta del secretario de Estado

La escena llamó la atención por mostrar a Rubio, de 54 años, en un contexto festivo, interactuando con los asistentes y participando activamente en la celebración.

El momento de Marco Rubio viral contrasta con la intensa agenda diplomática que mantiene como secretario de Estado, especialmente en una semana marcada por su próxima visita al Vaticano.

Reunión prevista con el papa León XIV

Rubio tiene previsto reunirse este jueves con el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, según confirmó el Vaticano.

El encuentro llega después de un cruce público entre el papa y Trump, luego de que León XIV calificara de “inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense de acabar con “toda una civilización” en el marco de la guerra contra Teherán.

Trump respondió entonces llamando al pontífice “débil” y “pésimo en política exterior”, lo que añadió tensión al contexto diplomático previo a la reunión.

Entre lo viral y lo político

Aunque los videos de Rubio como DJ fueron recibidos con sorpresa y humor por muchos usuarios, su difusión coincide con un momento delicado en la política exterior estadounidense.

La reunión en el Vaticano será observada de cerca por el trasfondo de las recientes diferencias entre Washington y el papa León XIV, mientras el secretario de Estado llega al encuentro con una inesperada presencia viral en redes sociales.