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Cameron Díaz y Benji Madden dan la bienvenida a su tercer hijo

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Cameron Diaz © Algimantas Barzdzius | Dreamstime.com

Cameron Díaz y Benji Madden anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, un niño al que llamaron Nautas Madden, según compartió el músico en su cuenta de Instagram.

La pareja, que ha mantenido buena parte de su vida familiar lejos del foco público, expresó su alegría por la llegada del bebé con un mensaje breve y emotivo.

Un anuncio familiar en redes sociales

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos por anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió Madden en Instagram.

El nuevo integrante de la familia se suma a Raddix Wildflower Madden, de seis años, y Cardinal Madden, de dos.

Una nueva etapa personal y profesional

El nacimiento de Nautas llega en un momento especial para Díaz, quien recientemente retomó su carrera en el cine tras una década alejada de las pantallas.

La actriz protagonizó en 2025 “Back in Action”, conocida en español como “Vuelta a la acción”, y en 2026 estrenó “Outcome” en Apple TV, junto a Keanu Reeves.

Años lejos de Hollywood

Durante su pausa en la actuación, Díaz se enfocó en otros proyectos personales y profesionales. Publicó dos libros sobre bienestar y lanzó Avaline, una empresa de vinos.

Con esta nueva etapa, la actriz combina su regreso a la pantalla con su vida familiar junto a Madden, con quien ahora celebra la llegada de su tercer hijo.

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