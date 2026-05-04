Spirit Airlines cesó oficialmente sus operaciones el 2 de mayo de 2026 e inició un proceso de liquidación, en lo que representa el primer cierre importante de una aerolínea estadounidense en 25 años.

El cierre de Spirit Airlines pone fin a una etapa marcada por pérdidas financieras persistentes, intentos fallidos de fusión, problemas operativos y un fuerte aumento en los costos de combustible que terminó por agravar una situación ya crítica.

Un modelo de bajo costo bajo presión

Durante años, Spirit se apoyó en un modelo de tarifas ultrabajas que le permitió competir en el mercado estadounidense con boletos económicos y servicios cobrados por separado.

Sin embargo, esa ventaja comenzó a debilitarse cuando aerolíneas tradicionales como Delta, United y American Airlines introdujeron tarifas “Basic Economy”, una alternativa que competía directamente con los precios de Spirit, pero con mayor respaldo operativo, redes más amplias y programas de lealtad más atractivos.

Ese cambio redujo el margen de diferenciación de la aerolínea, que ya operaba con una estructura financiera ajustada.

Fusiones bloqueadas y oportunidades perdidas

Uno de los golpes más fuertes para la compañía fue el bloqueo judicial de su posible adquisición por JetBlue, valorada en 3.800 millones de dólares. La operación fue frenada en enero de 2024 por motivos antimonopolio, dejando a Spirit sin un socio que pudiera ayudar a absorber su deuda.

Antes de ese intento, también había existido una posible fusión con Frontier Airlines, pero los accionistas la rechazaron en 2022 para favorecer el acuerdo con JetBlue.

Sin esas salidas, Spirit quedó cada vez más expuesta a sus problemas internos y a las presiones del mercado.

Bancarrotas y problemas de flota

La compañía se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota en dos ocasiones en menos de dos años. La primera solicitud se presentó en noviembre de 2024 y, aunque la aerolínea logró salir brevemente del proceso en marzo de 2025, no consiguió reorganizar sus operaciones de manera suficiente para recuperar rentabilidad.

En agosto de 2025 volvió a declararse en bancarrota, reflejando la profundidad de la crisis.

A estos problemas se sumaron defectos en los motores de parte de su flota, lo que dejó aviones en tierra y redujo aún más su capacidad para generar ingresos y responder a la demanda.

El impacto del alza del combustible

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en 2026 provocó un fuerte aumento en los precios del combustible para aviones. Para Spirit, que ya trabajaba con márgenes mínimos, el impacto fue difícil de absorber.

El incremento de costos añadió presión a una empresa que ya enfrentaba deuda, problemas operativos y una competencia cada vez más agresiva.

El rescate que no llegó

En los últimos días de abril de 2026, Spirit negoció un posible rescate federal de 500 millones de dólares con la Administración Trump.

El acuerdo fracasó el 1 de mayo, después de que los bonistas rechazaran las condiciones del Gobierno, que exigía prioridad en los reclamos sobre activos y una participación del 90 % en la compañía.

Sin liquidez disponible, la aerolínea dejó en tierra todos sus vuelos a la mañana siguiente.

Miles de empleos afectados

El cierre de Spirit Airlines dejó aproximadamente 17.000 empleos perdidos y marcó un golpe importante para el sector aéreo estadounidense.

La caída de la compañía refleja cómo una aerolínea que durante años apostó por precios bajos terminó atrapada entre una competencia más fuerte, altos costos, problemas de flota y la falta de una salida financiera viable.