Una nueva especie de lagartija en Perú fue descubierta por científicos en el norte de los Andes peruanos, dentro del Bosque de Protección de Pagaibamba, una reserva natural ubicada en la región de Cajamarca.

La especie fue bautizada como Petracola ianwhitei y habita entre rocas y troncos en zonas de bosque nublado y áreas abiertas, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar.

Los investigadores señalaron que esta nueva lagartija en Perú se diferencia de otras especies similares por el número de escamas y por sus patrones de colores rojizos y negros. Además, carece de ciertas estructuras físicas presentes en otros reptiles del mismo género.

El hallazgo fue anunciado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú (Sernarp), que destacó la importancia ecológica del Bosque de Protección Pagaibamba, una zona clave para el suministro de agua y la conservación ambiental en varias comunidades cercanas.

El descubrimiento forma parte de una investigación publicada en la revista científica Zootaxa, donde también se reportaron otras cuatro especies nuevas halladas en diferentes zonas de los Andes peruanos.

El estudio fue liderado por especialistas del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, junto a investigadores de organizaciones científicas de Perú y Ecuador.

Según los científicos, este hallazgo demuestra que los ecosistemas andinos todavía guardan especies desconocidas para la ciencia y resalta la importancia de proteger estas áreas naturales.