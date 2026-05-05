Lavrov y Rubio dialogan sobre relaciones entre Rusia y EE.UU.

En medio de un escenario internacional tenso, Rusia y Estados Unidos volvieron a sentarse, al menos por teléfono. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvieron una conversación centrada en el estado actual de las relaciones entre ambos países.

Según informó la diplomacia rusa, ambos funcionarios revisaron la situación global y coordinaron posturas en torno a los vínculos bilaterales.

Un diálogo “constructivo”

Desde Moscú describieron la llamada como “constructiva y profesional”, destacando que sirvió para alinear posiciones sobre temas internacionales y discutir futuros contactos entre ambas naciones.

Aunque no se detallaron acuerdos concretos, el tono del intercambio sugiere un intento de mantener canales abiertos en un contexto complejo.

Antecedentes recientes

Lavrov y Rubio ya han mantenido varias conversaciones en los últimos años. La más reciente antes de esta tuvo lugar en octubre de 2025, cuando se preparaba una posible cumbre entre Vladímir Putin y Donald Trump.

Ese encuentro nunca se concretó. Trump canceló la reunión prevista en Budapest, lo que generó tensiones y especulaciones dentro del entorno diplomático ruso.

Una relación marcada por tensiones

En aquel momento, Lavrov fue señalado por su postura firme frente al conflicto en Ucrania, rechazando cualquier cese de hostilidades y criticando decisiones de Estados Unidos.

A pesar de esos antecedentes, la nueva conversación muestra que ambas potencias siguen recurriendo al diálogo directo, incluso cuando las diferencias siguen siendo profundas.

Lavrov, que ocupa el cargo desde 2004, sigue siendo una figura clave en la política exterior rusa, y su contacto con Washington refleja la necesidad de mantener comunicación en medio de un escenario global cada vez más incierto.