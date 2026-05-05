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The Rolling Stones anuncian nuevo álbum “Foreign Tongues” y lanzan sencillo

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Fotografía cedida por Universal Music de la portada del nuevo álbum de estudio 'Foreign Tongues' de los Rolling Stones. The Rolling Stones anunciaron este martes que el álbum saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, 'In the Stars', ya está disponible en 'streaming'. EFE/ Universal Music

The Rolling Stones siguen demostrando que no piensan frenar. La banda británica anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Foreign Tongues”, que llegará el próximo 10 de julio, junto con el estreno de su nuevo sencillo “In the Stars”.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y marca el regreso inmediato del grupo tras su más reciente etapa activa.

Un sonido fiel a sus raíces

En un breve comunicado, la banda adelantó que el disco estará “arraigado en el blues, el country y el rock”, una mezcla que define su identidad desde hace más de seis décadas.

El anuncio estuvo acompañado por un video donde se les ve trabajando en el estudio, reforzando la idea de un proyecto enfocado en su esencia musical.

Primer material tras su regreso

“Foreign Tongues” será su primer álbum desde “Hackney Diamonds” (2023), el trabajo que marcó su regreso discográfico y que incluso fue reconocido con un Grammy.

En los últimos meses, los Stones ya habían generado expectativa con adelantos en redes, incluyendo fragmentos de canciones y un vinilo de edición limitada que se agotó en cuestión de horas.

Expectativa y dudas sobre gira

La banda tiene previsto presentar más detalles del álbum en un evento en Nueva York, aunque por ahora no han confirmado si el lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional.

En los últimos años, sus presentaciones en vivo han estado en duda, especialmente tras la cancelación de su gira europea de 2026, en parte por las exigencias físicas del tour.

Aun así, The Rolling Stones vuelven a hacer lo que mejor saben: lanzar nueva música y mantener vivo su legado en el rock.

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