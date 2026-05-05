Ed Boon habla sobre “Mortal Kombat II” y el futuro de la franquicia

Por Ana Ester Disla

Más de tres décadas después de su creación, Mortal Kombat sigue siendo una de las franquicias más influyentes del entretenimiento. Ahora, con el estreno de Mortal Kombat II el próximo 8 de mayo, el universo vuelve a expandirse en la gran pantalla con una apuesta más ambiciosa y cercana a lo que los fanáticos han pedido durante años.

El co-creador de Mortal Kombat, Ed Boon, mencionó en una entrevista con el el El Especialito, que la clave del éxito de la franquicia ha sido su constante evolución.Siendo esto lo que ha permitido que se mantenga vigente generación tras generación.

“La clave ha sido no repetir lo mismo”, explicó Boon. “Cada juego introduce algo nuevo, ya sean personajes, mecánicas o formas de jugar. Desde el inicio, los personajes y sus historias conectaron con la gente, y eso sigue siendo fundamental”.

Lo que comenzó como un videojuego en los años noventa se ha convertido en un fenómeno global. Boon reconoce que nunca imaginó ese alcance. “Se siente como si hubiéramos ganado la lotería. Haces un juego y lo lanzas, pero este conectó de una forma especial. Ahora incluso los padres se lo enseñan a sus hijos. Es algo generacional”.

Para el creador, su identidad también ha influido en su trayectoria. Siendo el hijo de padres dominicanos, Boon creció en Chicago en un hogar bilingüe donde la creatividad y el trabajo duro eran valores constantes. “Mis padres siempre me apoyaron para hacer algo creativo. Esa ética de trabajo definitivamente viene de mi familia”.

Con Mortal Kombat II, la producción busca responder directamente a lo que los fans querían ver. Entre los elementos más esperados está la introducción de personajes icónicos como Johnny Cage, así como la inclusión del torneo, pieza central del universo.

“Los fans querían el torneo, querían ver a personajes como Kitana y Shao Kahn, y esta película realmente cumple con todo eso”, aseguró Boon.

La nueva entrega reúne a un elenco que incluye a Karl Urban como Johnny Cage, junto a Lewis Tan, Jessica McNamee y Hiroyuki Sanada, bajo la dirección de Simon McQuoid, quien regresa tras la película de 2021.

Más allá del estreno, Boon deja claro que el futuro de la franquicia sigue abierto. “Me encantaría ver Mortal Kombat crecer en más formatos. Más películas, series, animación, cómics. Hay mucho espacio para seguir expandiendo este universo”.

Con una base de seguidores sólida, especialmente dentro de la comunidad hispana, Mortal Kombat II no solo busca ser una secuela, sino un paso más en la evolución de una saga que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.