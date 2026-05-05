Jay Wheeler ya tiene todo listo para una noche grande. El artista puertorriqueño celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum “La Voz Favorita” con un evento especial el próximo 29 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

No será un simple concierto. Será una experiencia completa pensada para sus fanáticos.

Una noche que va más allá de la música

El evento incluirá presentaciones en vivo donde Jay Wheeler estrenará canciones del nuevo álbum frente a su público. Pero la propuesta no se queda ahí.

La noche también tendrá un segmento de comedia stand-up, una edición en vivo de su podcast “RandomChat” y un espacio especial de “Cooking with Wheelers”, donde compartirá con su esposa, Zhamira Zambrano.

Todo el evento será transmitido en vivo a través de la plataforma Kick, ampliando el alcance más allá de Puerto Rico.

Un álbum que ya genera impacto

El lanzamiento llega con impulso. El sencillo principal “De Lejitos” debutó en el Top 3 global de YouTube y alcanzó el número 1 en Spotify España y Apple Music en Puerto Rico.

Esa respuesta temprana deja claro que el proyecto viene fuerte y con expectativa alta.

Boletos y expectativa

Las entradas para la fiesta de lanzamiento estarán disponibles a partir del 7 de mayo. Con el Coliseo como escenario y el momento que vive el artista, se espera una alta demanda.

Jay Wheeler no solo está presentando un disco. Está construyendo un evento que mezcla música, contenido y conexión directa con su audiencia.