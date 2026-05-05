Menu
Home/Deportes/El baloncesto despide a una leyenda: fallece ‘Piculín’ Ortiz

El baloncesto despide a una leyenda: fallece ‘Piculín’ Ortiz

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo del 12 de noviembre de 2015 de el exbasquetbolista José "Piculín" Ortiz en San Juan (Puerto Rico). El legendario basquetbolista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció en la madrugada de este martes a sus 62 años tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, confirmaron fuentes deportivas. EFE/ Thais Llorca / ARCHIVO

El baloncesto está de luto.

José Rafael “Piculín” Ortiz, una de las figuras más grandes en la historia del deporte puertorriqueño, falleció este martes a los 62 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal. Su partida deja un vacío que trasciende generaciones, equipos y fronteras.

Fue pionero. Fue referente. Y fue inspiración.

Piculín no solo marcó una época en España con equipos como el Zaragoza, Real Madrid, Barça y Unicaja, también hizo historia al convertirse en el primer puertorriqueño en jugar en la NBA y en uno de los pocos en entrar al Salón de la Fama de la FIBA en 2019.

Los mensajes no tardaron en llegar.

La Liga Endesa lo definió como una “leyenda del baloncesto”, mientras que Zaragoza recordó que fue parte de “una época inolvidable”. Real Madrid, Barça y Unicaja también expresaron su pesar por la pérdida de un jugador que dejó huella en cada camiseta que vistió.

Pero quizás el mensaje más fuerte llegó desde su tierra.

Puerto Rico no solo despide a un atleta. Despide a un símbolo.

Un jugador que llevó su bandera con orgullo, que abrió puertas y que inspiró a generaciones enteras a soñar en grande.

Su legado no se queda en los números ni en los títulos.

Se queda en cada cancha donde alguien decidió jugar baloncesto porque vio a Piculín hacerlo primero.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Djokovic y Tsitsipas desatan euforia en Roma con entrenamiento en plena plaza
May 5, 1:30 PM
By
Deportes
Arrancan semifinales del Clausura 2026 con duelos Monterrey-Pachuca y América-Toluca
May 5, 12:35 PM
By
Deportes
Knicks aplastan a los 76ers y golpean primero en las semifinales del Este
May 5, 12:00 AM
By
Deportes
Courtois vuelve a entrenar con el Real Madrid antes del clásico ante Barcelona
May 4, 10:15 AM
By
Deportes
Lando Norris celebra el avance de McLaren pese a quedarse cerca del triunfo en Miami
May 3, 5:00 AM
By
Deportes
Hoboken celebrará 12 días de fiestas por el Mundial FIFA
May 2, 9:00 AM
By
Deportes
McIlroy repite en Augusta y Rahm suma otro título en un abril destacado para el golf
May 1, 8:05 AM
By
Deportes
Aficionados escoceses alquilan autobuses escolares para evitar altos costos del Mundial
May 1, 6:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *