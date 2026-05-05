Las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya están definidas y arrancan con dos series que prometen alto nivel, goles y figuras en gran momento.

El primer golpe lo darán Pachuca y Monterrey este jueves, en un duelo que enfrenta a dos de las delanteras más determinantes del torneo: Charlyn Corral y Lucía García.

Duelo de goleadoras

Monterrey llega con fuerza tras golear 5-1 a Cruz Azul, con una actuación destacada de la española Lucía García, que firmó tres goles en el partido de vuelta.

Del otro lado, Pachuca avanzó tras eliminar a Chivas, con una anotación clave de Charlyn Corral, quien sigue siendo una de las referentes ofensivas del campeonato.

América, favorito ante un Toluca en racha

La otra semifinal enfrentará al líder América contra un Toluca que viene de dar la sorpresa eliminando al campeón Tigres.

Las ‘Águilas’ avanzaron tras un ajustado 4-3 ante Juárez, con gol decisivo de la española Irene Guerrero. Ahora se medirán a un Toluca que llega motivado, con figuras como la francesa Faustine Robert y Eugénie Le Sommer en gran nivel.

Series abiertas hasta el final

Las semifinales se jugarán a ida y vuelta. En caso de empate global, América y Monterrey avanzarían a la final por su mejor desempeño en la fase regular.

El primer capítulo se disputará este jueves, mientras que los partidos decisivos serán el domingo.

Programa de partidos

Jueves 7 de mayo

Pachuca vs Monterrey – 19:00

Toluca vs América – 21:00

Domingo 10 de mayo

América vs Toluca – 12:00

Monterrey vs Pachuca – 19:15

Con figuras en gran momento y sorpresas recientes, la Liga MX Femenil entra en su fase más intensa con todo por definirse.