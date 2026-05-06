Ludwika Paleta se adentra en uno de los temas que todavía incomodan al cine y a la sociedad: el deseo femenino en la madurez.

La actriz mexicana protagoniza ‘Deseo’, un thriller erótico dirigido por Teresa Simone, donde interpreta a Lucero, una exitosa abogada, esposa y madre de dos adolescentes cuya vida cambia cuando comienza a sentirse atraída por el joven entrenador de natación de su hija.

Para Paleta, el proyecto no solo representa un reto actoral, sino también una oportunidad de abrir conversaciones que muchas veces se evitan.

“El entretenimiento está ahí para tomarlo o dejarlo, pero sería interesante ver esta película para cuestionarse algunas posturas”, expresó la actriz en entrevista con EFE.

En la cinta, Lucero se deja llevar por emociones y deseos que alteran por completo la estabilidad de su vida familiar. Sin embargo, Paleta asegura que ella es muy distinta a su personaje.

“Ella actúa desde el impulso. Yo soy mucho más controladora y reflexiva”, confesó.

La actriz considera que la película no habla únicamente de infidelidad, sino también de todo aquello que las parejas muchas veces callan: frustraciones, deseos, fantasías y límites no hablados.

“Es como abrir una cloaca y asomarte a ver qué hay ahí”, comentó sobre las conversaciones incómodas que la historia pone sobre la mesa.

Paleta también reflexiona sobre las consecuencias emocionales de dejarse llevar sin pensar demasiado.

“¿A quién estás traicionando?”, plantea la actriz al hablar del conflicto interno de Lucero.

‘Deseo’ marca además la primera película de Ludwika Paleta que llegará a salas españolas. El filme también cuenta con las actuaciones de José María Yazpik, Óscar Casas, Pilar Pascual, Matías Coronado y Leonardo Ortizgris.