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Sebastián Báez avanza en Roma tras vencer a Brooksby

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Sebatian Baez © Oleksandr Prykhodko | Dreamstime.com

Sebastián Báez arrancó con buen pie su participación en el Masters 1000 de Roma.

El tenista argentino, ubicado en el puesto 65 del ranking mundial, derrotó este miércoles al estadounidense Jenson Brooksby por 6-3 y 7-6 (8) para avanzar a la segunda ronda del torneo italiano.

Báez mostró solidez y paciencia durante un partido muy disputado que se extendió por 1 hora y 42 minutos. Aunque dominó gran parte del encuentro, necesitó trabajar más de la cuenta para cerrar el segundo set, en el que desperdició varias oportunidades antes de asegurar la victoria en el desempate.

El jugador nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, volvió a imponerse a Brooksby, a quien ya había vencido a comienzos de esta temporada.

El estadounidense ofreció resistencia y protagonizó varios puntos intensos durante el duelo, incluso llegando a aplaudir algunas respuestas del argentino por la dificultad y calidad de los intercambios.

Con este triunfo, Báez avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, donde enfrentará al kazajo Alexander Bublik, actual número 11 del mundo.

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