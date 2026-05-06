César Troncoso sigue viviendo el fenómeno de ‘El Eternauta’ como si fuera un sueño de infancia hecho realidad.

El actor uruguayo ganó el Premio Platino a mejor interpretación masculina de reparto en una serie por su papel de Alfredo ‘Tano’ Favalli en la exitosa producción argentina de Netflix, un reconocimiento que recibió como “un mimo para el alma”.

“Pasé toda mi niñez esperando este tipo de cosas”, confesó en entrevista con EFE.

La serie, protagonizada por Ricardo Darín, se convirtió en uno de los proyectos más comentados del año gracias a su mezcla de ciencia ficción, tensión y un poderoso mensaje colectivo resumido en una frase que marcó al público: “Nadie se salva solo”.

Para Troncoso, el éxito de ‘El Eternauta’ demuestra que Latinoamérica también puede hacer ciencia ficción de gran nivel.

“Tenemos la tecnología, las ideas y la calidad para hacerlo”, afirmó.

El actor destacó además el impacto emocional que tuvo la historia en el público, especialmente en un momento donde las personas buscan mensajes de unión y resistencia.

“Vivimos en sociedad, nos necesitamos unos a otros”, expresó.

Mientras los fanáticos esperan la segunda temporada, Troncoso aseguró que también siente emoción por volver a interpretar al ‘Tano’, aunque reconoce que el proyecto es complejo y requiere tiempo para mantener el nivel de calidad que hizo explotar la primera entrega.

Además del premio para Troncoso, ‘El Eternauta’ también fue reconocida en categorías como música original, montaje, efectos especiales y actriz de reparto para Andrea Pietra.

El actor uruguayo atraviesa además un gran momento profesional. Este año estrenará nuevas películas, continuará trabajando en teatro y hasta prepara una exposición de dibujos en Montevideo, otra de sus grandes pasiones fuera de la actuación.