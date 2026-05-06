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Evacúan pasajeros de crucero por sospecha de hantavirus

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Fotografía publicada en la red social X por el director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, de la evacuación de tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus del barco para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos. EFE/ Tedros Adhanom Via X

La alarma sanitaria en un crucero internacional obligó a evacuar a tres pasajeros sospechosos de haber contraído hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que las personas fueron trasladadas hacia Países Bajos para recibir tratamiento y someterse a pruebas médicas que permitan confirmar o descartar la infección.

Según explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la operación se coordinó junto a las autoridades de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos, además de la compañía operadora del crucero.

Uno de los pasajeros presentó fiebre, aunque posteriormente se recuperó y quedó sin síntomas. Aun así, las autoridades sanitarias mantienen los protocolos de prevención y análisis correspondientes.

El crucero transportaba a 147 personas entre pasajeros y tripulación antes de la evacuación médica.

La embarcación había llegado a Cabo Verde cuando el brote ya había sido detectado, pero las autoridades locales no permitieron el desembarco por no contar con capacidad suficiente para aplicar medidas de aislamiento y cuarentena.

La OMS indicó además que ya comenzó el seguimiento sanitario de pasajeros que abandonaron el barco en escalas anteriores del viaje.

Pese a la preocupación generada por el caso, el organismo internacional aseguró que el riesgo general para la salud pública continúa siendo bajo.

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