La alarma sanitaria en un crucero internacional obligó a evacuar a tres pasajeros sospechosos de haber contraído hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que las personas fueron trasladadas hacia Países Bajos para recibir tratamiento y someterse a pruebas médicas que permitan confirmar o descartar la infección.

Según explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la operación se coordinó junto a las autoridades de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos, además de la compañía operadora del crucero.

Uno de los pasajeros presentó fiebre, aunque posteriormente se recuperó y quedó sin síntomas. Aun así, las autoridades sanitarias mantienen los protocolos de prevención y análisis correspondientes.

El crucero transportaba a 147 personas entre pasajeros y tripulación antes de la evacuación médica.

La embarcación había llegado a Cabo Verde cuando el brote ya había sido detectado, pero las autoridades locales no permitieron el desembarco por no contar con capacidad suficiente para aplicar medidas de aislamiento y cuarentena.

La OMS indicó además que ya comenzó el seguimiento sanitario de pasajeros que abandonaron el barco en escalas anteriores del viaje.

Pese a la preocupación generada por el caso, el organismo internacional aseguró que el riesgo general para la salud pública continúa siendo bajo.