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Marco Rubio visitará India en medio de tensiones comerciales

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Secretario del Eestado de Estados Unidos, Marco Rubio. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Estados Unidos e India se preparan para una nueva etapa en su relación diplomática.

La Embajada estadounidense en Nueva Delhi confirmó este miércoles que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará próximamente una visita oficial al país asiático, en lo que será su primer viaje a India desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Estados Unidos valora profundamente nuestra creciente alianza con la India”, expresó el embajador Sergio Gor al anunciar la visita.

Aunque todavía no se reveló la fecha exacta, el viaje llega en un momento clave para ambos países, marcado por negociaciones comerciales, tensiones arancelarias y movimientos estratégicos en Asia.

Uno de los temas centrales sería la reunión del llamado Quad, el bloque formado por Estados Unidos, India, Japón y Australia para coordinar políticas de seguridad en la región del Indopacífico.

La visita también ocurre mientras India se prepara para recibir encuentros del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, mostrando el delicado equilibrio diplomático que mantiene Nueva Delhi entre Washington y otras potencias mundiales.

Además, Rubio buscaría avanzar en las conversaciones para un nuevo Acuerdo Bilateral de Comercio entre ambos países, luego de meses de tensiones por aranceles impuestos por Estados Unidos.

El viaje refuerza el interés de la Administración Trump por fortalecer alianzas estratégicas en Asia en medio de un escenario internacional cada vez más competitivo.

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