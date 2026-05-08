El Gobierno de Estados Unidos inició la desclasificación de nuevos archivos sobre ovnis y Fenómenos Anómalos No Identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés. La publicación busca responder a años de presión pública, especulación y reclamos de transparencia sobre encuentros aéreos que no han sido explicados del todo.

Según el anuncio oficial, la colección podrá consultarse en una página gubernamental dedicada al tema. Allí se publicarán documentos, fotos y videos de forma progresiva. La primera tanda incluye 162 archivos y reúne materiales de varias agencias federales.

Entre las entidades involucradas figuran la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA, el FBI y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, conocida como AARO. Esta última fue creada en 2022 para investigar reportes de fenómenos anómalos en aire, mar, espacio y otros dominios.

Qué contienen los archivos sobre ovnis

De acuerdo con reportes de AP, los documentos publicados incluyen cables del Departamento de Estado, transcripciones de misiones de la NASA y entrevistas del FBI. También aparecen materiales históricos y registros vinculados a reportes de avistamientos.

Sin embargo, la publicación no significa que el Gobierno haya confirmado la existencia de vida extraterrestre. Ese punto es importante. Hasta ahora, las autoridades han presentado los archivos como parte de un esfuerzo de transparencia, no como una prueba definitiva de contacto alienígena.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió la medida al señalar que estos archivos han alimentado durante mucho tiempo la especulación pública. Según dijo, el objetivo es que los ciudadanos puedan revisar el material por sí mismos.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, también celebró la iniciativa. Para la agencia espacial, el interés por estos fenómenos se conecta con su misión de exploración y búsqueda de conocimiento. Aun así, eso no equivale a confirmar teorías sobre extraterrestres.

Transparencia, dudas y mucha cautela

El anuncio llega después de que el presidente Donald Trump adelantara en febrero un proceso de apertura sobre documentos relacionados con UAP. La decisión reavivó el debate sobre qué sabe realmente el Gobierno y cuánto se ha ocultado durante décadas.

La discusión pública también se intensificó tras comentarios del expresidente Barack Obama en un pódcast. Obama habló sobre preguntas relacionadas con vida extraterrestre y luego aclaró que durante su presidencia no tuvo pruebas de contactos con seres de otros planetas. No obstante, señaló que, por la inmensidad del universo, no se puede descartar la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

Ese matiz importa. Una cosa es investigar fenómenos no identificados. Otra muy distinta es afirmar que esos fenómenos tienen origen extraterrestre.

Los expertos han pedido leer los documentos con cuidado. Muchos reportes de UAP pueden involucrar drones, globos, sensores, errores de interpretación, fenómenos atmosféricos o tecnología militar avanzada. En otros casos, simplemente no hay suficiente información para llegar a una conclusión clara.

Un debate que no empezó ahora

El interés del Gobierno estadounidense por estos temas no es nuevo. En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia del Área 51, una base creada durante la Guerra Fría para pruebas del avión espía U-2. Durante décadas, esa instalación fue centro de teorías sobre ovnis y extraterrestres.

La diferencia ahora es el intento de centralizar más documentos y hacerlos accesibles al público. La nueva colección no cierra el debate. Más bien, lo ordena un poco.

Por ahora, lo que se sabe es concreto: Estados Unidos comenzó a publicar archivos sobre ovnis y UAP, habrá más entregas y varias agencias federales participan en el proceso. Lo que no se sabe todavía es si alguno de esos documentos cambiará de forma sustancial lo que las autoridades han sostenido hasta ahora.

La conclusión más responsable es mantener la curiosidad sin caer en exageraciones. Los archivos pueden revelar detalles importantes sobre investigaciones pasadas, reportes militares y fenómenos difíciles de explicar. Pero, hasta el momento, no prueban que el Gobierno haya confirmado vida extraterrestre.