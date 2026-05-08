Por: Jeickson Pichardo

Con 25 años al frente de Union City, el alcalde y asambleísta estatal Brian P. Stack visitó las oficinas de El Especialito para conversar sobre el presente de la ciudad, los retos que enfrenta su comunidad y la visión que impulsa su nueva campaña de reelección. Cercano, directo y con el mismo estilo accesible que lo ha mantenido por décadas entre los líderes más visibles y apreciados del condado de Hudson, Stack habló sobre seguridad, inmigración, infraestructura y el futuro de una ciudad que considera ejemplo de servicio y estabilidad.

Brian Stack junto al fundador y editor de El Especialito, Antonio Ibarria, el 1 de mayo de 2026./Foto: Alejandro Gutiérrez

Durante la conversación, Stack dejó claro que su mensaje de campaña está centrado en continuidad, presencia y resultados. Bajo su administración, Union City se ha consolidado como una de las ciudades más organizadas y mejor cuidadas del condado, con calles limpias, infraestructura constante, servicios públicos eficientes y una operación municipal que, según afirmó, siempre pone al residente primero. Para Stack, esa consistencia ha sido la base de su gestión y la razón por la que hoy busca continuar al frente de una ciudad que, asegura, aún tiene espacio para seguir mejorando.

Esa visión de estabilidad también se extiende a uno de los temas que más inquieta actualmente a muchas familias hispanas: la inmigración. Ante la preocupación por recientes operativos de ICE en la zona, Stack reconoció el temor que viven muchas familias y fue enfático al reiterar que Union City es una ciudad abierta para todos. Aunque explicó que no puede frenar a agentes federales, Stack fue claro: en Union City todos son bienvenidos, sean legales o ilegales. Por eso, insistió en que la comunidad debe mantenerse informada, alerta y consciente de sus derechos.

De la seguridad migratoria, la conversación pasó naturalmente a la seguridad pública en general, particularmente con la llegada de uno de los eventos más importantes que recibirá la región este año: la Copa Mundial. Stack explicó que Union City ya se está preparando para el aumento de actividad y movilidad que traerá el torneo este verano, y confirmó que su administración ya ha comenzado a reforzar medidas preventivas. Entre ellas, señaló que las vacaciones de oficiales de policía han sido suspendidas durante el evento y que habrá mayor presencia policial en las calles para garantizar orden, vigilancia y tranquilidad tanto para residentes como visitantes.

El corresponsal político de El Especialito,

Jeickson Pichardo, entrevista a Stack en las

oficinas de El Especialito el 1 de mayo de 2026

/Foto: Alejandro Gutiérrez

Esa preparación, explicó, responde a la misma filosofía con la que ha gobernado durante más de dos décadas: anticiparse, organizar y ejecutar. Al reflexionar sobre sus 25 años como alcalde, Stack aseguró que la experiencia no lo ha desacelerado, sino fortalecido. Dijo sentirse con más energía, más enfoque y una visión más clara de cómo seguir modernizando la ciudad. Desde mejoras en infraestructura hasta ajustes en la manera en que se ejecutan obras públicas, afirmó que gobernar también ha significado aprender a adaptarse y hacer mejor las cosas con el paso del tiempo.

Incluso al hablar de Union City en un plano más personal, Stack mantuvo el mismo tono de cercanía con la comunidad. Destacó su aprecio por los comercios y restaurantes locales, mencionando al reconocido restaurante dominicano Juana & Gloria como uno de sus favoritos, un gesto que reflejó no solo su vínculo con la cultura hispana, sino también con los pequeños negocios que forman parte del tejido económico y social de la ciudad.

De cara a la reelección, Stack dejó en claro que su campaña no gira en torno a promesas nuevas, sino a una trayectoria visible de trabajo, presencia y resultados. Con una ciudad que considera ejemplo de orden, servicio y atención al residente, el alcalde apuesta a continuar una gestión construida sobre cercanía, consistencia y confianza. Su mensaje fue claro: seguir al frente de Union City no es solo una aspiración política, sino la continuación de un compromiso de vida con una ciudad y una comunidad que, asegura, todavía tienen mucho por construir juntas.