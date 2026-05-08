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LA GRACIOSA – Quevedo ft. Elvis Crespo (Official Video) | EL BAIFO

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Foto via Youtube/ Quevedo.

Quevedo y Elvis Crespo cruzan generaciones en “La Graciosa”, un tema que mezcla lo urbano con el merengue en una combinación que no se siente forzada, sino natural. El video se apoya en la esencia de las Islas Canarias, con escenas que capturan comunidad, calle y celebración sin necesidad de grandes artificios. La historia gira alrededor de dejar atrás relaciones pasadas y atreverse a conectar desde cero, con una energía ligera pero directa.


Visualmente, hay una vibra cercana, casi improvisada, donde la música y la gente son el verdadero centro. La química entre ambos artistas sostiene el ritmo del video, moviéndose entre lo romántico y lo festivo sin perder coherencia. El tema también funciona como una carta de identidad para Quevedo, reforzando sus raíces dentro de su nuevo proyecto.


Es un lanzamiento que no intenta ser complejo, pero sí quedarse contigo por su mezcla de nostalgia, ritmo y cultura.

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