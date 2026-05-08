El sándwich Reuben tiene raíces en la tradición de los delis estadounidenses, donde los sabores no se suavizan, se enfrentan. La carne aporta profundidad, el chucrut introduce acidez y la salsa une todo sin ocultar nada.

No es un sándwich ligero, pero tampoco es desordenado cuando se arma bien. Cada capa tiene una función. El pan tostado sostiene, el queso funde y el conjunto se mantiene en equilibrio.

Para hacerlo en casa, lo importante es controlar el calor y no saturar el interior.

Ingredientes

2 rebanadas de pan de centeno

150 g de pastrami o corned beef

2 rebanadas de queso suizo

1/2 taza de chucrut escurrido

Para la salsa

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de ketchup

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de pepinillos picados

Mantequilla para tostar

Preparación

Primero, mezcla los ingredientes de la salsa hasta obtener una textura uniforme.

Luego, unta mantequilla en el exterior de las rebanadas de pan. En el interior, añade una capa de la salsa.

A continuación, coloca el queso, el pastrami y el chucrut bien escurrido. Añade otra capa ligera de salsa y cierra el sándwich.

Después, cocina en una sartén a fuego medio, presionando ligeramente, hasta que el pan esté dorado y el queso se haya fundido.

Finalmente, retira del fuego y deja reposar un minuto antes de cortar.

Consejos útiles

Escurre bien el chucrut para evitar que el pan se humedezca.

No uses fuego alto. El pan se quema antes de que el queso funda.

Presiona con suavidad, no aplastes el sándwich.

Sirve caliente. Es clave para la textura.

Al cortarlo, el sándwich Reuben debe mantenerse firme, con capas definidas y el queso apenas fundido sosteniendo todo. Cada bocado combina sal, acidez y grasa en un equilibrio directo. No es delicado, pero cuando está bien hecho, no necesita serlo.