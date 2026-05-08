El origen del high five parece mucho más reciente de lo que muchos imaginan. Aunque chocar la mano en el aire se siente como un gesto universal, casi tan natural como saludar, la versión más aceptada sobre el origen del high five lo ubica en un momento muy específico: un juego de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles en 1977.

La escena ocurrió el 2 de octubre de ese año, durante el último tramo de la temporada. Dusty Baker acababa de conectar su jonrón número 30, una marca importante porque ayudaba a que los Dodgers se convirtieran en el primer equipo de las Grandes Ligas con cuatro jugadores que lograban al menos 30 cuadrangulares en una misma campaña. Al llegar al plato, Baker encontró a su compañero Glenn Burke esperándolo con la mano levantada.

Baker respondió al gesto y chocó su palma contra la de Burke. Lo que pudo haber sido una celebración espontánea terminó convertido, con el paso del tiempo, en una de las formas más reconocibles de festejar en el deporte, la escuela, la oficina y prácticamente cualquier rincón donde alguien quiera celebrar algo sin decir demasiado.

Lo curioso es que el origen del high five no se remonta a civilizaciones antiguas ni a rituales deportivos de siglos pasados. A diferencia del apretón de manos, que suele vincularse con prácticas muy antiguas de saludo o acuerdo, el “high five” moderno tendría menos de 50 años. Por eso sorprende tanto: parece un gesto que siempre estuvo ahí, pero su historia tiene fecha, protagonistas y hasta un contexto deportivo muy claro.

También existe cierto debate alrededor de la historia. Algunas fuentes la presentan como el primer “high five” registrado o popularizado, más que como una invención absoluta imposible de discutir. Aun así, la versión de Baker y Burke sigue siendo la más citada cuando se habla del nacimiento moderno del gesto.

Con el tiempo, Glenn Burke quedó asociado no solo con este momento cultural, sino también con una historia personal marcada por dificultades dentro y fuera del béisbol. Su nombre, muchas veces olvidado en relatos rápidos sobre el deporte, ocupa un lugar especial en esta curiosidad que parece pequeña, pero terminó dando la vuelta al mundo.

Así, cada vez que alguien levanta la mano para celebrar, quizás está repitiendo un gesto que nació de un jonrón, una reacción espontánea y un instante que nadie planeó convertir en historia.