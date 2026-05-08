Lupita Infante vuelve al mariachi con una propuesta cargada de desamor, raíz mexicana y orgullo latino. La cantautora mexicana lanzó este viernes “Aunque me duela”, un álbum de ocho canciones originales que apuesta por el sentimiento ranchero más directo: ese que duele, acompaña y, de alguna manera, también cura.

La artista, nieta del legendario Pedro Infante, explicó a EFE que el disco llega con un sonido “cortavenas”, de esos que invitan a sacar el tequila y cantar con el corazón partido. “No sé por qué somos así, tal vez tan masoquistas, que nos gusta que nos duela la música”, dijo la cantante al describir el espíritu del proyecto.

El lanzamiento llega apenas siete meses después de “Las de Infante”, el álbum con el que reimaginó 23 canciones emblemáticas de su abuelo junto a artistas como Manuel Medrano y David Aguilar. Para Lupita, ese homenaje no fue un gesto aislado, sino parte de una relación constante con su historia familiar y musical.

Lupita Infante Aunque me duela y el poder del despecho

En “Lupita Infante Aunque me duela”, la cantante se concentra en una experiencia universal: el final de una relación. El disco explora distintas etapas del desamor, desde la tristeza hasta el coraje que aparece cuando alguien quiere cerrar una historia y mandar al olvido a quien le hizo daño.

Lejos de presentar el despecho como simple drama, Infante lo convierte en una forma de desahogo. Sus canciones buscan conectar con quienes han vivido una ruptura, una decepción o ese momento incómodo en el que el corazón todavía no entiende lo que la razón ya aceptó.

La cantante aseguró que este álbum lo ha disfrutado más que sus proyectos anteriores. También explicó que uno de sus objetivos es seguir creando nuevo repertorio para la música de mariachi, sin perder el respeto por la tradición.

Para Infante, crecer en Estados Unidos hizo que el mariachi tuviera un valor aún más profundo. Lo ve como un símbolo de raíz, cultura e identidad. Por eso, considera importante que el género continúe vivo, pero también que evolucione y dialogue con nuevas generaciones.

Un disco con mensaje para los latinos en EE.UU.

Además del componente musical, “Aunque me duela” llega en un momento social que la artista considera preocupante para la comunidad latina en Estados Unidos. Infante habló con EFE sobre el clima migratorio bajo la Administración del presidente Donald Trump y lo describió como “alarmante”.

La cantautora dijo estar preocupada por las políticas contra inmigrantes y por el trato que reciben personas trabajadoras en las calles. Según expresó, nunca había visto una situación similar y cree que estos tiempos exigen unidad, memoria y orgullo.

Infante participó en la Marcha y Concentración del Primero de Mayo en Los Ángeles, organizada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en el Parque MacArthur. Allí cantó en apoyo a los derechos de los inmigrantes y la protección de los trabajadores.

Para ella, la música también puede ser refugio. En medio de la incertidumbre, sus canciones buscan recordar al público de dónde viene y por qué sus raíces importan. Esa idea atraviesa su carrera y también este nuevo álbum.

Orgullo, mariachi y memoria familiar

Lupita Infante fue la única mujer nominada al Latin Grammy a Mejor Canción Regional el año pasado. Aunque no ganó la estatuilla, reconoce que la nominación tuvo un valor especial. Aun así, insiste en que los premios no son la razón principal por la que hace música.

Su propósito parece más amplio: honrar el legado de su apellido, abrir espacio para nuevas canciones dentro del mariachi y acompañar emocionalmente a una comunidad que muchas veces encuentra en la música una forma de resistencia.

Con “Aunque me duela”, Infante reafirma su lugar dentro de la música mexicana contemporánea. Lo hace sin esconder la nostalgia, pero tampoco quedándose atrapada en ella. Su propuesta mira hacia atrás con respeto y hacia adelante con intención.

El resultado es un disco que habla de amores rotos, pero también de identidad. Porque para Lupita Infante, cantar con dolor no significa rendirse. A veces, significa recordar quién eres, de dónde vienes y por qué vale la pena seguir cantando.