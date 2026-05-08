Estados Unidos e Irán volvieron a elevar la tensión en el estrecho de Ormuz tras un intercambio de ataques que puso a prueba el frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes. Aun así, el presidente Donald Trump afirmó que la tregua sigue en pie y que Washington mantiene negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo.

El nuevo episodio ocurrió cuando tres destructores estadounidenses cruzaban la vía marítima que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán. Según el Comando Central de Estados Unidos, las embarcaciones USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason fueron atacadas con misiles, drones y lanchas rápidas iraníes.

Trump aseguró en Truth Social que los buques estadounidenses atravesaron el estrecho “bajo fuego enemigo” y que los misiles lanzados contra ellos fueron derribados “con facilidad”. También dijo que no hubo daños en las fuerzas de su país.

Tensión entre Estados Unidos e Irán en Ormuz

La tensión entre Estados Unidos e Irán aumentó de inmediato por las versiones enfrentadas de ambos gobiernos. Washington sostiene que sus fuerzas respondieron en defensa propia tras un ataque iraní. Teherán, en cambio, acusa a Estados Unidos de haber violado primero el alto el fuego.

El Ejército iraní denunció que fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní. Según la versión difundida por medios iraníes, también se habrían producido ataques contra zonas costeras en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

Irán afirmó que respondió con andanadas contra barcos militares estadounidenses. Para Teherán, lo ocurrido representa una violación directa de la tregua decretada por Trump el 8 de abril.

Estados Unidos, por su parte, informó que atacó centros de mando, control e instalaciones militares iraníes vinculadas con la ofensiva contra sus buques. Funcionarios estadounidenses insisten en que no buscan una escalada mayor, pero advierten que responderán si sus fuerzas vuelven a ser atacadas.

Trump dice que la tregua sigue vigente

Pese al cruce de fuego, Trump negó que el alto el fuego haya colapsado. Consultado por periodistas en la Casa Blanca, sostuvo que la tregua sigue vigente y describió lo ocurrido como una provocación iraní.

“Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”, afirmó el mandatario.

También aseguró que las negociaciones con Irán continúan. “Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, dijo Trump.

Sin embargo, el tono del presidente fue más duro en redes sociales. Allí amenazó con responder con “mucha más fuerza y violencia” si Irán no firma pronto un acuerdo. Esa mezcla de diálogo y amenaza refleja la delicadeza del momento.

Por un lado, Washington busca mantener abierta la puerta diplomática. Por otro, el despliegue militar y el bloqueo naval sobre Irán siguen como herramientas de presión.

Un alto el fuego bajo presión

El incidente llega justo cuando el alto el fuego está por cumplir un mes. Hasta ahora, la tregua había sido presentada por Trump como una señal de avance hacia un posible acuerdo. No obstante, el intercambio en Ormuz deja dudas sobre la capacidad de ambas partes para sostener el diálogo.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por eso, cualquier enfrentamiento en la zona tiene consecuencias que van más allá de Estados Unidos e Irán. La tensión puede afectar mercados energéticos, transporte marítimo y seguridad regional.

La situación también expone el problema central de la negociación. Ambos gobiernos dicen querer evitar una guerra abierta, pero mantienen posiciones de fuerza. Estados Unidos exige que Irán acepte un acuerdo pronto. Irán denuncia ataques, bloqueos y violaciones de soberanía.

Por ahora, ninguna de las partes da por terminado el alto el fuego. Sin embargo, el margen de error se reduce. Un nuevo ataque, una mala lectura militar o una declaración incendiaria podrían complicar aún más una negociación que ya llega cargada de desconfianza.

La tensión entre Estados Unidos e Irán no ha llegado, oficialmente, al fin de la tregua. Pero el episodio en Ormuz dejó claro que el alto el fuego atraviesa su prueba más difícil hasta ahora.