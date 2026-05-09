Aitana abrió este sábado su Cuarto azul World Tour ante más de 18,000 personas en Roquetas de Mar, Almería, con un concierto que confirmó el momento de expansión internacional que vive la cantante catalana. La gira, una de las más ambiciosas de su carrera, combina espectáculo pop, narrativa personal y una puesta en escena diseñada para llevar su universo musical a una escala global.

La artista arrancó el show desde la cama de una habitación, parte de una estructura modular que dominó el escenario del Estadio Municipal Antonio Peroles. Desde allí interpretó “6 de febrero” y “Segundo intento”, antes de saludar al público con una frase que marcó el tono de la noche: “Bienvenidos a nuestro pedazo de cuarto azul”.

El concepto del concierto gira alrededor de esa habitación simbólica. A través de cambios de luz, pantallas y una escenografía que juega con ventanas y distintas horas del día, el show propone un recorrido emocional entre la intimidad y la euforia.

Cuarto azul World Tour arranca con fuerza

El repertorio de Cuarto azul World Tour incluyó canciones de su nuevo álbum, pero también temas de etapas anteriores. Así, la cantante conectó su presente más internacional con la evolución que la ha llevado a convertirse en una de las voces femeninas más influyentes del pop español actual.

El concierto alternó momentos íntimos con pasajes de alta energía. Antes de cantar “Cuando hables con él”, Aitana reivindicó el valor que las mujeres deben darse a sí mismas. Luego, el ambiente cambió con canciones más sensuales y bailables, como “Miamor” y “Las Babys”.

El tramo final elevó la temperatura del estadio con “La chica perfecta”, “Conexión psíquica” y “Superestrella”, una de sus canciones más coreadas. Durante casi dos horas, la artista sostuvo un espectáculo visualmente potente, amplificado por grandes pantallas, coreografías y un juego de luces que reforzó la identidad azul del proyecto.

Un show más interactivo

Entre los asistentes estuvieron sus padres y su novio, Plex. También hubo un detalle nuevo para muchos fans: el lightstick oficial de la gira. Esta varita luminosa, habitual en conciertos de K-pop, permite crear una experiencia más interactiva entre el público y la artista.

Según la tienda oficial de Universal Music, el lightstick del tour puede brillar en azul eléctrico o blanco, con el logo de Aitana en el centro. Su incorporación refuerza la intención de convertir la gira en algo más que una serie de conciertos. La propuesta busca construir una comunidad visual y emocional alrededor del disco.

El disco más exitoso de su carrera

La gira llega después del éxito de “Cuarto azul”, publicado en 2025. El álbum marcó una nueva etapa para Aitana y logró una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Pop Vocal.

Después de “Spoiler”, “11 Razones” y “Alpha”, este trabajo representa su propuesta más personal e internacional hasta ahora. También consolidó una base de seguidores capaz de agotar entradas con velocidad. La gira registró varios sold out desde su lanzamiento y sumó nuevas fechas por demanda.

El calendario oficial confirma paradas en España, América Latina, Estados Unidos y Europa. Tras Almería, la artista continuará por Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola, Avilés, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid y Bilbao.

A partir de octubre, llevará el tour a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Nueva York y Miami. En 2027 regresará a Europa con conciertos en Lisboa, Milán, Londres y París.

El inicio en Almería dejó claro que el Cuarto azul World Tour no es solo una gira de presentación. Es una declaración de escala. Aitana ya no actúa como promesa del pop español. Actúa como una estrella que sabe que su cuarto azul tiene puertas abiertas hacia escenarios cada vez más grandes.