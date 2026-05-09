España y la Organización Mundial de la Salud preparan un operativo especial para la llegada del MV Hondius a Tenerife, en una nueva fase de la investigación por el brote de hantavirus en crucero. Las autoridades han insistido en un mensaje central: el pasaje que permanece a bordo no presenta síntomas y el riesgo para la población general es bajo.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, aseguró que “está todo preparado” para recibir la embarcación en el puerto de Granadilla, en Tenerife. La funcionaria ofreció una rueda de prensa junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, después de inspeccionar la infraestructura portuaria prevista para la operación.

Según la información oficial, el barco fondeará y sus ocupantes serán desembarcados mediante lanchas. La decisión final dependerá de Capitanía Marítima, las autoridades portuarias, las condiciones del mar, el clima y los criterios sanitarios. García subrayó que cualquier medida se tomará con rigor técnico y con el objetivo de proteger a pasajeros, trabajadores y población local.

Hantavirus en crucero: qué pasará al llegar a Tenerife

Los primeros en desembarcar serán los catorce españoles que viajan en el MV Hondius, trece pasajeros y un tripulante. Está previsto que sean trasladados en un avión de las Fuerzas Armadas a Madrid, donde ingresarán en el Hospital Gómez Ulla para cumplir cuarentena.

Después, los traslados continuarán según las nacionalidades y la disponibilidad de vuelos hacia cada país. García explicó que la mayoría de las aeronaves destinadas a repatriar pasajeros ya se encuentran en Tenerife o llegarán en las próximas horas.

El operativo incluye un amplio despliegue de seguridad. Grande-Marlaska informó que participarán 358 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos 325 guardias civiles y 33 policías. Además, Torres indicó que se contactó con los presidentes de las seis comunidades autónomas con personas a bordo, así como con los pasajeros españoles y sus familias.

Pasajeros sin síntomas y vigilancia preventiva

La ministra de Sanidad afirmó que ha hablado con los pasajeros españoles, quienes siguen bien y sin síntomas. También pidió proteger su privacidad, al recordar que “no son pacientes ni son casos”.

Ese detalle es importante. El operativo se realiza por precaución sanitaria y por coordinación internacional, no porque todas las personas a bordo estén enfermas. Las medidas de cuarentena y seguimiento buscan evitar cualquier riesgo durante el periodo de vigilancia.

García también confirmó que una mujer bajo vigilancia epidemiológica en Alicante dio negativo en una primera PCR. La prueba fue repetida y el nuevo resultado se conocerá en 24 horas. Otra mujer en Cataluña, que tuvo contacto con una de las afectadas, permanece sin síntomas y guarda cuarentena.

La OMS pide calma a Tenerife

Tedros Adhanom Ghebreyesus se desplazó a Tenerife para respaldar el operativo y transmitir tranquilidad. El director general de la OMS dijo entender la preocupación ciudadana por la experiencia de la covid, pero afirmó que la situación actual es distinta y que el riesgo para la población es bajo.

La OMS ha informado que, hasta ahora, se han notificado ocho casos vinculados al MV Hondius, tres de ellos mortales. Cinco han sido confirmados como infecciones por hantavirus. El virus identificado es Andes, una variante que puede transmitirse de persona a persona, pero solo en condiciones limitadas de contacto directo y prolongado.

Por eso, las autoridades insisten en no comparar este episodio con una emergencia de transmisión masiva. La clave está en aplicar aislamiento, vigilancia y repatriaciones ordenadas.

Una operación sanitaria internacional

El caso del MV Hondius ha movilizado a varios países debido a la diversidad de nacionalidades a bordo. España aceptó coordinar la llegada del barco a Canarias tras la solicitud de la OMS y bajo protocolos de salud pública.

El objetivo es completar el desembarco, trasladar a los pasajeros y mantener el control sanitario sin poner en riesgo a la población de Tenerife. Tedros agradeció la cooperación española y destacó la importancia de la solidaridad internacional en situaciones de este tipo.

Por ahora, el brote de hantavirus en crucero sigue bajo investigación. Lo confirmado es que el operativo en Tenerife está preparado, los pasajeros que permanecen a bordo están sin síntomas y las autoridades sanitarias consideran bajo el riesgo para la comunidad.

La información debe manejarse con cuidado. Un caso serio no necesita convertirse en alarma general. En salud pública, la precisión también protege.