Hay desayunos que cumplen y otros que se preparan con intención. Estas tostadas francesas rellenas entran en el segundo grupo. No son complicadas, pero tienen ese detalle que las vuelve distintas desde el primer corte.

La ricotta aporta una textura suave que no pesa, mientras las frambuesas introducen acidez y frescura. El pan dorado por fuera mantiene la estructura, pero cede al centro cremoso. Es un contraste simple, pero bien pensado.

Para una mañana como el Día de las Madres, funciona porque no requiere perfección, solo atención en los pequeños detalles.

Ingredientes

8 rebanadas de pan tipo brioche o pan grueso

1 taza de ricotta

1/2 taza de frambuesas frescas

3 huevos

1 taza de leche

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de azúcar

1 pizca de sal

Mantequilla para cocinar

Azúcar en polvo para servir

Miel o jarabe al gusto

Preparación

Primero, en un recipiente, mezcla la ricotta con las frambuesas, aplastando ligeramente algunas para liberar su jugo sin convertirlas en puré.

Luego, forma los sándwiches colocando una capa del relleno entre dos rebanadas de pan.

Mientras tanto, en otro recipiente, bate los huevos con la leche, la vainilla, el azúcar y la sal.

A continuación, sumerge cada sándwich en la mezcla, asegurándote de que absorba bien sin deshacerse.

Después, cocina en una sartén a fuego medio con mantequilla, dorando por ambos lados hasta que el exterior esté firme y el interior caliente.

Finalmente, retira del fuego y deja reposar un momento antes de servir.

Consejos útiles

Usa pan del día anterior. Absorbe mejor sin romperse.

No satures el relleno. Debe mantenerse contenido al cocinar.

Cocina a fuego medio. El dorado toma tiempo y evita que se queme.

Sirve de inmediato para mantener la textura.

Al cortarlas, las tostadas revelan un centro suave con la acidez de la frambuesa equilibrando la ricotta. El exterior mantiene ese dorado ligero que contrasta con el interior. No es un desayuno rápido, pero tampoco complicado. Es de esos que se preparan con calma y se disfrutan sin prisa, justo como debe ser.