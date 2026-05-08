La carne cultivada es una de las nuevas tecnologías alimentarias que más preguntas está generando entre los consumidores. Aunque muchas personas la conocen como “carne de laboratorio”, ese no siempre es el término que aparece en empaques, menús o comunicaciones comerciales. En su lugar, pueden usarse expresiones como “carne cultivada”, “carne celular”, “cell-cultured” o “cultivated meat”, según el producto, el mercado y las normas de etiquetado aplicables.

A diferencia de la carne tradicional, que proviene de un animal criado para consumo, la carne cultivada se produce a partir de células animales desarrolladas en un ambiente controlado. Esas células reciben nutrientes para multiplicarse y formar tejido comestible con características similares a las de la carne convencional. Técnicamente, no es una imitación vegetal, porque parte de células animales reales, pero su proceso de producción es completamente distinto al de la ganadería tradicional.

Para el consumidor, el punto clave está en la transparencia. No basta con asumir que un producto es tradicional solo porque se vea o se presente como carne. Leer la etiqueta sigue siendo importante, especialmente si aparecen palabras como “cultured”, “cell-cultured”, “cultivated” o referencias a células animales. Esos términos pueden indicar que el producto fue elaborado mediante cultivo celular y no mediante métodos tradicionales.

También conviene evitar conclusiones extremas. La carne cultivada no debe presentarse automáticamente como peligrosa, pero tampoco como una solución perfecta. Como ocurre con cualquier tecnología alimentaria nueva, todavía hay preguntas sobre su producción a gran escala, su perfil nutricional final, su costo, su aceptación pública y sus posibles efectos a largo plazo en los hábitos de consumo.

Desde el punto de vista de la salud, lo más responsable es mirar cada producto por separado. La calidad nutricional dependerá de su composición, ingredientes añadidos, contenido de sodio, grasas y forma de preparación. Que algo sea innovador no significa que sea automáticamente más saludable. Y que sea nuevo tampoco significa que deba rechazarse sin información.

La carne cultivada seguirá formando parte de la conversación sobre el futuro de la alimentación. Para las familias hispanas en Estados Unidos, la mejor herramienta sigue siendo la misma: leer con atención, comparar etiquetas y tomar decisiones informadas antes de llevar cualquier producto nuevo a la mesa.